SHOCK iPhone 15: PREZZO FOLLE su eBay, deve essere tuo

Vivi un’esperienza incredibile con il nuovo Apple iPhone 15 128GB, il compagno di avventure perfetto per te. Grazie alle sue caratteristiche avanzate e ancora migliorate, rispetto ai modelli precedenti, ora è ancora più veloce e fluido. Ora è tuo a soli 699,90 euro, anziché 979 euro.

Questa offerta shock è disponibile solo su eBay. Una garanzia per il tuo risparmio e per acquisti sicuri e garantiti. Tra l’altro, insieme a questo prezzo folle, hai anche la consegna gratuita inclusa e la possibilità di pagare in 3 rate a tasso zero con PayPal come metodo di pagamento.

iPhone 15: uno spettacolo ogni giorno

Scegli Apple iPhone 15 128GB per ogni giorno. Goditi social network, navigazione, chiamate, chat, email e molto altro ancora in tutta la loro totale comodità. L’ampio display Super Retina XDR da 6,1 pollici offre uno spazio visivo e operativo incredibile.

La tecnologia True Tone gestisce alla perfezione la luminosità dello schermo per una visione perfetta anche sotto la luce del sole. Inoltre, la vasta gamma di colori e i dettagli perfetti rendono ogni contenuto un’esperienza coinvolgente e immersiva.

Aggiungici il fantastico processore Apple A16 Bionic, in grado di elevare le prestazioni a livelli davvero pazzeschi per velocità e potenza incredibili. Cosa stai aspettando? Sono rimasti gli ultimi pezzi a soli 699,90 euro, anziché 979 euro.