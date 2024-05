Fibra illimitata a 19,99 €/mese per sempre: solo con Iliad è possibile

Per la connessione Internet casa in fibra ottica, in questo momento, la scelta migliore non può che essere la fibra Iliad. L’operatore, oltre che punto di riferimento del mercato di telefonia mobile, è anche un importante riferimento per il mercato di rete fissa e la sua offerta risulta davvero conveniente. Grazie a Iliad, infatti, è possibile sfruttare una connessione illimitata tramite fibra FTTH fino a 5 Gigabit in download con un costo di 24,99 euro al mese, con prezzo per sempre.

Per i già clienti Iliad mobile con offerta da almeno 9,99 euro al mese, però, c’è uno sconto aggiuntivo. In questo caso, infatti, la fibra Iliad costa 19,99 euro al mese. Lo sconto sulla fibra è ottenibile anche in un secondo momento: chi attiva oggi la fibra Iliad, quindi, può richiedere lo sconto (dall’Area Personale del sito dell’operatore) anche nelle prossime settimane, dopo aver attivato un’offerta mobile compatibile.

Per tutti i dettagli sulla promozione basta visitare il sito Iliad tramite il box qui di sotto.

Fibra Iliad: tutto illimitato a 19,99 euro al mese

L’offerta fibra di Iliad include:

la linea telefonica con chiamate illimitate verso tutti in Italia e verso decine di destinazioni internazionali

verso tutti in Italia e verso decine di destinazioni internazionali una connessione illimitata tramite rete in fibra FTTH con velocità massima di 5 Gigabit in download

modem Wi-Fi 7 incluso

Iliad WiFi extender al costo di 1,99 euro al mese (opzionale)

Il costo è di 24,99 euro al mese che viene ridotto a 19,99 euro al mese per i già clienti Iliad mobile con offerta da 9,99 euro al mese attiva (con pagamento automatico). Lo sconto sulla fibra è richiedibile dall’Area Personale del sito dell’operatore, dopo aver attivato l’abbonamento. Non è necessario avere una SIM Iliad già al momento dell’attivazione della fibra. Lo sconto può essere richiesto anche successivamente. L’attivazione è di 39,99 euro una tantum.