Fibra ottica a 24,49 euro al mese: ecco l'offerta di Virgin Fibra

Da alcuni mesi, il mercato di telefonia italiano ha registrato il debutto di Virgin Fibra, nuovo operatore che con le sue offerte fibra ottica FTTH punta a garantire una connessione ad alta velocità, una spesa ridotta e l’assenza di vincoli e costi nascosti. Fino al prossimo 1° aprile 2023 è possibile sfruttare un’ottima promozione scegliendo Virgin Fibra.

Per chi sceglie l’operatore è possibile attivare un’offerta con Internet illimitato tramite fibra FTTH al costo di 24,49 euro al mese per 18 mesi, senza vincoli e costi di alcun tipo in caso di cambio operatore al termine del periodo promozionale. Dopo il 18° mesi, per i clienti che scelgono di restare con Virgin Fibra, il costo sarà di 29,49 euro al mese. Nel prezzo è incluso il modem Wi-Fi 6.

Per attivare l’offerta di Virgin Fibra è disponibile il link qui di sotto da cui si potrà effettuare la verifica della copertura della rete FTTH.

Virgin Fibra: Internet ad alta velocità ad un ottimo prezzo e senza vincoli e costi nascosti

L’offerta di Virgin Fibra abbina semplicità e convenienza. Per tutti i nuovi clienti che richiedono l’attivazione della promozione, infatti, l’operatore propone:

una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1 Giga in download (pari a 1024 Mega) e 300 Mega in upload; l’operatore non propone tecnologie alternative

L’offerta presenta un costo di 24,49 euro al mese per 18 mesi ed un contributo di attivazione di 19,99 euro una tantum. Al termine del periodo promozionale, l’abbonamento si rinnova a 29,49 euro al mese ma non ci sono vincoli. Anche prima della fine dei 18 mesi, infatti, è possibile scegliere di cambiare operatore (per evitare l’aumento di 5 euro legato alla fine dell’offerta). Il cambio operatore è senza costi.

Per attivare l’offerta è sufficiente accedere al link qui di sotto, inserire l’indirizzo di attivazione della linea e completare la verifica della copertura. Bastano pochi minuti per ultimare la procedura.

C’è tempo fino al prossimo 1° aprile per sfruttare l’offerta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.