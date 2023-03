Fibra ottica a meno di 25 euro: l'offerta di Vodafone è per tutti

È il momento giusto per attivare una nuova offerta fibra ottica per la connessione Internet di casa: grazie a Vodafone, infatti, bastano 24,90 euro al mese per accedere ad una connessione ultraveloce per la propria abitazione, senza l’obbligo di scegliere l’operatore anche per la telefonia mobile. Scegliendo Internet Unlimited di Vodafone è possibile attivare un abbonamento per Internet a casa tramite fibra ottica FTTH fino a 2,5 Gigabit in download (circa 2,500 Mega) al costo di appena 24,90 euro al mese. Chi non è raggiunto dalla FTTH, inoltre, può attivare l’offerta, con le stesse condizioni, tramite fibra mista rame FTTC e velocità massima di 200 Mega.

Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto da cui si potrà raggiungere il sito Vodafone per la verifica della copertura e la successiva attivazione.

La fibra ottica conviene sempre di più: con l’offerta Vodafone bastano 24,90 euro al mese

Internet Unlimited di Vodafone è l’offerta fibra ottica del momento. L’operatore propone un abbonamento con:

linea telefonia fissa con chiamate illimitate verso tutti

verso tutti connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH con velocità massima di 2,5 Gigabit in download oppure tramite fibra mista FTTC fino a 200 Mega

L’offerta Vodafone per la connessione Internet casa costa appena 24,90 euro al mese (con uno sconto di 3 euro rispetto al prezzo a cui viene proposta di solito, 27,90 euro al mese). Da notare che l’attivazione è inclusa nel canone ed il modem Wi-Fi 6 è disponibile gratuitamente. Di conseguenza, non ci sono costi iniziali da affrontare. Sarà l’operatore ad inviare la Vodafone Station WiFi 6 e a contattare il cliente per fissare l’appuntamento per l’installazione gratuita della fibra ottica.

Per attivare Internet Unlimited di Vodafone è necessario verificare la copertura della fibra. Tale procedura può essere effettuata dal link qui di sotto. Basta inserire il proprio indirizzo di casa ed attendere pochi secondi per il controllo della disponibilità della tecnologia di connessione.

