FIBRA Vodafone: PROMO FOLLE a partire da 22,90€

Oggi parliamo nello specifico della PROMO BOMBA di Vodafone che propone a meno di 28 euro mensili la sua Fibra FTTH che può arrivare anche a 2.5 Gigabit.

Questa promozione si abbassa ulteriormente di canone per i già clienti mobili dell’operatore rosso. Per gli utenti che hanno già Vodafone è disponibile la promozione di 22,90 euro al mese.

Fibra Vodafone: PROMO a partire da 22,90€ mensili

L’offerta per avere internet a casa con l’operatore rosso prevede la navigazione illimitata fino a 2,5 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload grazie alla Fiber To The Home, Modem Vodafone Station incluso con tecnologia Wi-Fi 6 e Wi-Fi Optimizer. Il tutto al prezzo di partenza pari a meno di 23 euro mensili.

Questa promo in assenza di offerte mobili attive non è valida. Per i nuovi clienti che intendono passare alla Fibra di Vodafone senza il Mobile è previsto un prezzo di 27,90 euro mensili.

Nel costo mensile, sia nella promo dedicata ai già clienti mobili sia per i nuovi clienti solo fisso, è compresa anche l’opzione che regala ogni mese le chiamate illimitate dal telefono fisso verso qualsiasi utenza nazionale.

Oltre a queste soluzioni che abbiamo visto poc’anzi è possibile scegliere anche altri pacchetti con ad esempio un ripetitore in grado di garantire il segnale Wi-Fi in ogni punto della casa oppure la tariffa con internet a casa ed una SIM con tutto illimitato denominata Family Plan.

Costi ed altro

Le soluzioni per navigare senza limiti da casa hanno tutte un contributo di attivazione pari a 5 euro che viene spalmato nei 24 mesi di abbonamento.

Solo la V-Max con il Repeater prevede un costo iniziale di 9,99€ una tantum.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.