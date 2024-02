Alla fiera di Barcellona svelato il prototipo dell'auto volante Alef

Chi non ha mai sognato di guidare un’auto volante come la DeLorean del film Ritorno al Futuro o lo skateboard volante di Marty McFly? Questo sogno potrebbe diventare realtà grazie ad Alef, un’innovativa auto volante presentata al Mobile World Congress di Barcellona, la più grande e influente fiera mondiale dedicata alla tecnologia mobile.

Alef: l’auto volante che sfida la fantascienza

Alef è un veicolo ibrido che può circolare sia su strada che in aria. Si tratta di un progetto dell’omonima azienda californiana, che ha già realizzato due prototipi funzionanti. L’auto volante ha otto motori e una propulsione elettrica, alimentata da batterie al litio. Può trasportare due persone e ha un’autonomia di 320 chilometri su strada e di 200 miglia in volo. Per decollare e atterrare, non ha bisogno di una pista, ma può farlo verticalmente, sfruttando lo spazio aereo.

Secondo Constantine Kisly, il Chief Technology Officer di Alef Aeronautics, l’auto volante offre numerosi vantaggi rispetto ai veicoli tradizionali. “Si può usare in modo efficiente, evitando il traffico e risparmiando tempo. Si può guidare quando si vuole, senza dover cambiare l’infrastruttura esistente. Si può volare quando si vuole, godendosi il panorama e la libertà”, afferma Kisly. Inoltre, l’auto volante è ecologica, in quanto riduce le emissioni di CO2 e può usare anche altre fonti di energia, come l’idrogeno.

Quali sono le sfide di Alef

Alef ha ambizioni altissime, ma deve affrontare anche alcune sfide. La prima è il costo: l’auto volante avrà un prezzo iniziale di circa 300.000 dollari (376.600 euro), che l’azienda spera di abbassare a quello di una berlina di fascia media, una volta avviata la produzione di massa. La seconda è la regolamentazione: l’auto volante dovrà ottenere le autorizzazioni necessarie per circolare sia su strada che in aria, adeguandosi alle norme sul traffico aereo. L’azienda prevede di iniziare la produzione entro la fine del 2025.

Alef: un’auto volante tra le tante

Alef non è l’unica azienda che sta lavorando al progetto di un’auto volante. In tutto il mondo, ci sono diverse iniziative che mirano a realizzare taxi aerei e auto aeree, sfruttando le nuove tecnologie e le opportunità offerte dallo spazio aereo. Tra queste, ci sono Uber, Airbus, Boeing, Hyundai, Toyota e molti altri. L’auto volante potrebbe essere il veicolo del futuro, ma dovrà dimostrare di essere sicura, affidabile e accessibile.