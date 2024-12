Files by Google ha un visualizzatore PDF tutto nuovo

Nel corso delle ultime ore è stato rilasciato un nuovo aggiornamento per Files by Google, il gestore di file per dispositivi Android reso disponibile da “big G’. La principale novità che l’app porta ora in dote è l’implementazione di un rinnovato visualizzatore PDF, dopo essersi precedentemente affidato a Google Drive.

Files by Google: visualizzatore PDF rinnovato

In primo luogo, questo nuovo visualizzatore PDF fornisce un’esperienza più integrata con il resto dell’app. Nella barra in alto, si ha infatti la possibilità di stare un documento, così come di condividerlo.

Il menu di overflow, invece, ospita adesso opzioni quali: Apri con, Sposta nel cestino, Sposta in, Copia in, Sposta nella cartella sicura, Informazioni file, Trova nel file e Stampa. Alcune di queste azioni, come la cartella sicura e le informazioni, erano precedentemente accessibili solo al di fuori del visualizzatore premendo a lungo sul menu di overflow nella vista elenco.

Il registro delle modifiche del Play Store descrive le modifiche apportate in questo modo: “Nelle prossime settimane, stiamo implementando miglioramenti alla tua esperienza con i file PDF. Stampa, trova contenuti o accedi agli strumenti di markup ogni volta che apri un PDF nell’app File.”

Oltre a ciò, Files by Google introduce un’icona del tasto FAB Modifica rinnovata esteticamente.

Il nuovo visualizzatore di PDF del file manager di Google è in fase di distribuzione con la versione 1.5687.x dell’app tramite il Play Store, con l’attivazione che avviene lato server. In modo graduale, dunque, tutti gli utenti che fanno uso del gestore di file del colosso di Mountain View potranno presto beneficiare della novità.