 Fino all'80% di sconto: crea subito il tuo server Minecraft con Hostinger
Fino all’80% di sconto: crea subito il tuo server Minecraft con Hostinger
Con Hostinger puoi avere un server in cui creare e gestire il tuo mondo su Minecraft: oggi con l'80% massimo di sconto.

Hostinger ti offre un servizio speciale: un server dedicato a Minecraft con cui vivere un’esperienza di gioco più fluida e personalizzata possibile. Con una configurazione personalizzata e la possibilità di ospitare giocatori illimitati, potrai costruire, esplorare e conquistare il tuo mondo Minecraft senza limiti. Tutto questo con sconti fino all’80% a seconda del piano che sceglierai.

Server Minecraft Hostinger

Il server ti garantirà prestazioni da urlo, un gameplay a bassa latenza, senza lag e con un uptime del 99,9%. Il controllo completo ti darà modo di personalizzare mappe, installare mod e plugin e gestire ogni dettaglio del server in modo semplice e intuitivo.

La sicurezza è garantita da un firewall integrato e dalla protezione DDoS per tenere lontani gli ospiti indesiderati, con backup automatici e snapshot manuali con cui ripristinare i dati in pochi istanti. Avrai a disposizione anche un assistente basato su intelligenza artificiale che vigilerà costantemente su account e pacchetti, monitora aggiornamenti e ti fornisce consigli per mantenere il server sempre protetto.

Con data center distribuiti in Nord America, Sud America, Europa e Asia, puoi infine scegliere la posizione più vicina ai tuoi giocatori per un caricamento rapido e un’esperienza senza confini.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 24 set 2025

Giovanni Ferlazzo
24 set 2025
