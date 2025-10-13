 Hostinger offre piani VPS con sconti fino al 67%
Hostinger offre piani VPS con sconti fino al 67%

Con i VPS di Hostinger puoi avere una soluzione ideale per la tua azienda o il tuo progetto digitale che assicuri potenza e affidabilità.
Hostinger offre piani VPS con sconti fino al 67%
Con i VPS di Hostinger puoi avere una soluzione ideale per la tua azienda o il tuo progetto digitale che assicuri potenza e affidabilità.

Hai bisogno di un server privato virtuale per il tuo progetto o la tua azienda? Oggi ti parliamo delle soluzioni VPS di Hostinger, pensate per darti prestazioni elevate, una stabilità impeccabile e una gestione semplificata. A seconda del piano che sceglierai sul sito ufficiale potrai avere uno sconto fino al 67%: perfetto per iniziare.

Ogni piano offre processori AMD EPYC, noti per la loro efficienza multicore e la capacità di gestire carichi intensivi con fluidità. Non manca ovviamente l’archiviazione SSD NVMe per darti velocità di lettura e scrittura fulminee.

Ancora, avrai anche una rete da 1 Gbps per una connettività stabile e veloce con firewall integrato per proteggere dati e servizi dalle minacce esterne. Per ogni evenienza, appositi backup settimanali gratuiti ti offriranno la tranquillità per gestire qualsiasi imprevisto.

Hostinger si serve di data center distribuiti in tutto il mondo così che tu possa scegliere la posizione più strategia per il tuo pubblico, con latenza ed esperienza utente ottimizzata. Come bonus, oltre allo sconto, avrai infine anche un dominio .cloud gratuito per un anno.

Pubblicato il 13 ott 2025

GitHub decide di spostarsi sui server Microsoft Azure

Fino all’80% di sconto: crea subito il tuo server Minecraft con Hostinger

Intel: ecco Panther Lake e Clearwater Forest realizzati con 18A

PCI SIG annuncia PCI Express 8.0 con bandwidth fino a 1TB/s

Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
13 ott 2025
