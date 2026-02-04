 Criptovalute: Coinbase One azzera le commissioni di trading
L'abbonamento di uno dei più importanti exchange di criptovalute al mondo è disponibile all'inizio in prova gratuita.
Fintech Criptovalute
L’abbonamento Coinbase One dell’exchange crypto Coinbase rappresenta una nuova soluzione per azzerare le commissioni di trading: i costi partono da 4,99 euro al mese, con la possibilità di cominciare all’inizio con una prova gratuita e poi decidere se proseguire o meno con l’abbonamento vero e proprio.

I piani di Coinbase One al momento disponibili sono tre:

  • Basic: 4,99 euro al mese o 49,99 euro l’anno, zero commissioni di trading fino a 500 euro al mese
  • Preferito: 19,99 euro al mese o 179,99 euro l’anno, zero commissioni di trading fino a 10.000 euro al mese
  • Premium: 199,99 euro al mese, piano annuale assente, zero commissioni di trading su un importo illimitato. prova gratuita

Tutti i piani permettono inoltre di guadagnare premi di staking potenziati e accedere a vantaggi esclusivi sulla blockchain per un valore superiore ai 100 dollari.

Coinbase fornisce ai suoi utenti una piattaforma affidabile, tramite cui è possibile le persone possono interagire con le criptovalute tramite trading, custodia, staking, spese e trasferimenti. Ad oggi più di 240.000 partner in oltre 100 diverse nazioni hanno scelto Coinbase per investire, risparmiare, guadagnare e spendere le criptovalute, a fronte di un volume di trading trimestrale da $295B.

L’iscrizione a Coinbase One avviene direttamente tramite il sito ufficiale della piattaforma. Una volta che si atterra sulla home page del sito, è sufficiente passare il mouse sopra la voce del menu Persone e cliccare su Coinbase One: il sistema indirizzerà in automatico gli utenti alla pagina dell’abbonamento. Tutto quello che bisogna fare ore è cliccare sul pulsante “Inizia la tua prova gratuita” per cominciare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
Presta attenzione al fatto che i CFD sono strumenti complessi con un alto rischio di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. L’81% degli investitori perde denaro quando fa trading di CFD con questo broker. Considera se hai compreso il funzionamento dei CFD, e se puoi prenderti l’alto rischio di perdere i tuoi soldi.Le performance passate non sono indicazione di risultati futuri. La storia degli andamenti di trading è inferiore a 5 anni completi e può non essere sufficiente come base per decisioni di investimento.

Pubblicato il 4 feb 2026

Federico Pisanu
Pubblicato il
4 feb 2026
