Criptovalute: Coinbase One azzera le commissioni di trading

L’abbonamento Coinbase One dell’exchange crypto Coinbase rappresenta una nuova soluzione per azzerare le commissioni di trading: i costi partono da 4,99 euro al mese, con la possibilità di cominciare all’inizio con una prova gratuita e poi decidere se proseguire o meno con l’abbonamento vero e proprio.

I piani di Coinbase One al momento disponibili sono tre:

Basic: 4,99 euro al mese o 49,99 euro l’anno , zero commissioni di trading fino a 500 euro al mese

, zero commissioni di trading fino a 500 euro al mese Preferito: 19,99 euro al mese o 179,99 euro l’anno , zero commissioni di trading fino a 10.000 euro al mese

, zero commissioni di trading fino a 10.000 euro al mese Premium: 199,99 euro al mese, piano annuale assente, zero commissioni di trading su un importo illimitato. prova gratuita

Tutti i piani permettono inoltre di guadagnare premi di staking potenziati e accedere a vantaggi esclusivi sulla blockchain per un valore superiore ai 100 dollari.

Coinbase fornisce ai suoi utenti una piattaforma affidabile, tramite cui è possibile le persone possono interagire con le criptovalute tramite trading, custodia, staking, spese e trasferimenti. Ad oggi più di 240.000 partner in oltre 100 diverse nazioni hanno scelto Coinbase per investire, risparmiare, guadagnare e spendere le criptovalute, a fronte di un volume di trading trimestrale da $295B.

L’iscrizione a Coinbase One avviene direttamente tramite il sito ufficiale della piattaforma. Una volta che si atterra sulla home page del sito, è sufficiente passare il mouse sopra la voce del menu Persone e cliccare su Coinbase One: il sistema indirizzerà in automatico gli utenti alla pagina dell’abbonamento. Tutto quello che bisogna fare ore è cliccare sul pulsante “Inizia la tua prova gratuita” per cominciare.

