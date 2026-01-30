 Trading criptovalute: i piani di abbonamento della piattaforma Coinbase
Una panoramica sui piani Basic, Preferito e Premium dell'abbonamento Coinbase One rivolto agli utenti comuni.
Fintech Criptovalute
Freepik

Se gli eventi delle ultime settimane vi hanno portato a considerare l’idea di avvicinarvi al trading di criptovalute, potreste esservi già imbattuti in Coinbase, una delle principali piattaforme del settore che consente di acquistare, vendere e gestire in sicurezza e in modo semplice centinaia di valute digitali. Al fine di sfruttare il massimo dalle criptovalute, la piattaforma ha istituito due abbonamenti: Coinbase One e Coinbase Advanced Trade (in precedenza noto come Coinbase Pro). Mentre il secondo abbonamento è rivolto ai trader esperti, il primo può essere preso in considerazione anche dagli utenti comuni.

L’abbonamento a Coinbase One, disponibile a partire da 4,99 euro al mese, offre tra le altre cose zero commissioni di trading e premi di staking potenziati: i nuovi clienti usufruiscono di una prova gratuita, al termine della quale possono scegliere il piano ideale per loro tra Basic, Preferito e Premium.

Questi i prezzi dei piani di Coinbase One:

  • Basic: 4,99 euro al mese o 49,99 euro l’anno
  • Preferito: 19,99 euro al mese o 179,99 euro l’anno
  • Premium: 199,99 euro al mese (non è previsto un piano annuale)
Le differenze tra i diversi piani

Il piano Basic è quello più economico e include zero commissioni di trading fino a 500 euro al mese, premi di staking potenziati del 5% e un’assistenza prioritaria disponibile 24 ore su 24, sette giorni su sette.

Per ottenere un margino più ampio di operatività mantenendo le commissioni a zero, l’utente può puntare sul piano Preferito: zero commissioni di trading fino a 10.000 euro al mese, potenziamento dei premi di staking del 10% e assistenza prioritaria attiva a tutte le ore del giorno durante tutta la settimana.

Infine, il piano Premium concede zero commissioni su un trading illimitato, più il 15% in più sui premi di staking e un’assistenza prioritaria di livello avanzato.

La registrazione a Coinbase One è disponibile collegandosi alla pagina dedicata del sito di Coinbase.

Pubblicato il 30 gen 2026

30 gen 2026
