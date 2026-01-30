Trading criptovalute: i piani di abbonamento della piattaforma Coinbase

Se gli eventi delle ultime settimane vi hanno portato a considerare l’idea di avvicinarvi al trading di criptovalute, potreste esservi già imbattuti in Coinbase, una delle principali piattaforme del settore che consente di acquistare, vendere e gestire in sicurezza e in modo semplice centinaia di valute digitali. Al fine di sfruttare il massimo dalle criptovalute, la piattaforma ha istituito due abbonamenti: Coinbase One e Coinbase Advanced Trade (in precedenza noto come Coinbase Pro). Mentre il secondo abbonamento è rivolto ai trader esperti, il primo può essere preso in considerazione anche dagli utenti comuni.

L’abbonamento a Coinbase One, disponibile a partire da 4,99 euro al mese, offre tra le altre cose zero commissioni di trading e premi di staking potenziati: i nuovi clienti usufruiscono di una prova gratuita, al termine della quale possono scegliere il piano ideale per loro tra Basic, Preferito e Premium.

Questi i prezzi dei piani di Coinbase One:

Basic: 4,99 euro al mese o 49,99 euro l’anno

Preferito: 19,99 euro al mese o 179,99 euro l’anno

Premium: 199,99 euro al mese (non è previsto un piano annuale)

Le differenze tra i diversi piani

Il piano Basic è quello più economico e include zero commissioni di trading fino a 500 euro al mese, premi di staking potenziati del 5% e un’assistenza prioritaria disponibile 24 ore su 24, sette giorni su sette.

Per ottenere un margino più ampio di operatività mantenendo le commissioni a zero, l’utente può puntare sul piano Preferito: zero commissioni di trading fino a 10.000 euro al mese, potenziamento dei premi di staking del 10% e assistenza prioritaria attiva a tutte le ore del giorno durante tutta la settimana.

Infine, il piano Premium concede zero commissioni su un trading illimitato, più il 15% in più sui premi di staking e un’assistenza prioritaria di livello avanzato.

La registrazione a Coinbase One è disponibile collegandosi alla pagina dedicata del sito di Coinbase.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Presta attenzione al fatto che i CFD sono strumenti complessi con un alto rischio di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. L’81% degli investitori perde denaro quando fa trading di CFD con questo broker. Considera se hai compreso il funzionamento dei CFD, e se puoi prenderti l’alto rischio di perdere i tuoi soldi.Le performance passate non sono indicazione di risultati futuri. La storia degli andamenti di trading è inferiore a 5 anni completi e può non essere sufficiente come base per decisioni di investimento.