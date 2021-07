NFT anche per la Fiorentina, ma non solo digitali: VIOLA 9.5

Il legame che unisce il mondo del calcio a quello delle blockchain si fa sempre più stretto con il progetto VIOLA 9.5 annunciato dalla Fiorentina: per celebrare il suo 95esimo anniversario, il club ha rinnovato la partnership con GENUINO al fine di permettere a tifosi e appassionati di acquistare e scambiare una serie di NFT.

L'iniziativa risulta meritevole di attenzione poiché oltrepassa i confini del territorio Non-Fungible Token per interessare il mondo reale, con maglie indossate, prodotti in edizione limitata e persino opere d'arte. Insomma, oggetti fisici oltre che certificati che attestano la proprietà di quelli smaterializzati. Riportiamo di seguito le parole di Joe Barone, Direttore Generale della Fiorentina.

La prima collaborazione tra le due realtà risale al dicembre 2019, quando per la prima volta nel mondo dello sport venne utilizzata una blockchain per certificare l'autenticità delle maglie da gioco. Il progetto fu presentato all'evento CES di Las Vegas. Questo il commento di commenta Eleonora Mulas, co-CEO di GENUINO.

Siamo orgogliosi di presentare insieme ad ACF Fiorentina un modello innovativo di fan engagement che utilizza le tecnologie blockchain e Internet Of Things per collegare in maniera indissolubile il mondo digitale e quello fisico garantendo ai tifosi, ai collezionisti e agli esperti cripto investitori un accesso esclusivo a memorabilia autentici, a edizioni limitate e a iniziative uniche ed indimenticabili. Attraverso il marketplace di GENUINO gli appassionati potranno rivivere un’esperienza di consumo a cui siamo tutti legati fin dall’infanzia: la magia dell’apertura di un pacchetto di figurine, questa volta in formato digitale sotto forma di NFT.