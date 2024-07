Fire TV Stick 4K Max, il migliore: SCONTO 41% al Prime Day

Lo sconto del 41% rispetto al listino ufficiale porta Fire TV Stick 4K Max al suo prezzo minimo storico in occasione del Prime Day. È il modello migliore della gamma, il più evoluto, capace di trasformare qualsiasi televisore o monitor in una Smart TV con accesso a piattaforme come Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN, RaiPlay e molte altre ancora.

Prime Day: prezzo minimo storico per Fire TV Stick 4K Max

C’è la connettività Wi-Fi 6E per un’esperienza di streaming senza compromessi, al massimo della velocità. La risoluzione è ovviamente Ultra HD, come si intuisce dal nome, con Dolby Vision, HDR10+ e Dolby Atmos per un comparto audio avvolgente. Tra gli altri punti di forza, vale la pena citare la modalità Ambiente che trasforma lo schermo in una galleria mostrando oltre 2.000 tra opere d’arte e fotografie di qualità da museo, e il telecomando con Alexa. Inoltre, sta per accogliere il supporto ufficiale al cloud gaming di Xbox per giocare sul proprio televisore come se ci fosse collegata una console next-gen. Scopri di più nella descrizione completa.

Grazie allo sconto del 41% applicato in automatico, il Fire TV Stick 4K Max di ultima generazione oggi è in vendita al prezzo finale di soli 49 euro, invece di 79 euro come da listino ufficiale. Si tratta del minimo storico, un’occasione da cogliere al volo considerando le sue caratteristiche.

