Fire TV Stick 4K Select è a 29€ per chiunque: offerta Amazon

Televisore rivoluzionato con meno di 30 euro? È possibile grazie alla Fire TV Stick 4K Select. Il dispositivo di ultima generazione di Amazon che aggiunge tutte le app per lo streaming al tuo prodotto. Non si aggiorna più? Mancano dei servizi per cui paghi un abbonamento? Risolvi subito approfittando dello sconto del Black Friday 2025.La metti in carrello a soli 29,99 euro invece che a 54,99 euro grazie al ribasso del 45%.

La Fire TV Stick 4K Select è un prodotto eccellente. È adatta a qualunque esigenza, anche se hai un vecchio televisore su cui le applicazioni non ci sono proprio. L’importante è avere a disposizione una connessione WiFi e una porta HDMI. Infatti si connette attraverso quest’ultima ed è subito operativa. Con la sua risoluzione 4K ti fa sfruttare al meglio i tuoi abbonamenti e non ti priva di alcun dettaglio. È come aggiungere un computer al tuo dispositivo ma in versione minuscola e con telecomando dedicato. Proprio in merito a questo ti dico che puoi gestire direttamente il volume oltre alla riproduzione, ha l’accesso rapido a 4 servizi ed è dotato di microfono. Se primi il tasto blu, chiami l’attenzione di Amazon Alexa che risponde ad ogni domanda, trova cosa guardare al posto tuo e ti permette di gestire i dispositivi collegati.

Perché scegliere questo modello? È l’ultimo uscito sul mercato quindi ti durerà una vita. Inoltre sta per arrivare il servizio Xbox che ti consente di giocare a migliaia di titoli direttamente dal televisore (senza console). Abbina via Bluetooth il controller e sei pronto per il divertimento. Ci sono 8GB di spazio al suo interno, tecnologia HDR10+ per un contrasto elevato e l’Amazon Store da cui scaricare qualunque servizio. Non mancano i più famosi come Netflix e Prime video già installati ma poi ci sono anche Rai Play, Mediaset Infinity. DAZN, NOW, Disney+, Crunchy Roll e tantissimi altri tutti da scoprire.

Mettila in carrello a soli 29,99 euro invece che a 54,99 euro con lo sconto del 45%. La Fire TV Stick 4K Select diventa tua.