Tutte le Fire TV Stick in forte sconto per il Black Friday: da € 19,99

L’ultimo modello al prezzo stracciato di soli 19,99 euro e offerta anche sugli altri dispositivi della gamma Fire TV Stick di Amazon. Non perdiamo tempo e diamo subito uno sguardo alle occasione del Black Friday per chi vuol trasformare il proprio televisore in uno schermo smart pronto per lo streaming.

Black Friday e Fire TV Stick: tutte le offerte

Fire TV Stick 4K Select è la new entry del catalogo, proposta addirittura in sconto del 64% rispetto al listino ufficiale. Può contare sul sistema Vega OS, uscita video a risoluzione risoluzione Ultra HD, tecnologia HDR10+, compatibilità con Alexa e cloud gaming Xbox. Tutte hanno in dotazione il telecomando con microfono.

Tra i punti di forza di Fire TV Stick 4K Max figurano la connettività Wi-Fi 6E e il supporto alla modalità Ambiente. È in sconto del 41% per il Black Friday.

Passiamo a Fire TV Stick 4K Plus. Per l’occasione è in offerta a -57%. Mantiene la risoluzione 4K affiancandole connettività Wi-Fi 6, Dolby Vision, Dolby Atmos e HDR10+.

C’è anche Fire TV Stick HD, perfetta per i televisori Full HD. Amazon la sta proponendo in promozione a -40%.

L’attesa è terminata: è arrivato il Black Friday e Amazon ha messo online migliaia di sconti. Non lasciarti sfuggire le proposte migliori: sono tutte raccolte nella pagina delle offerte.