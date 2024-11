Fire TV Stick HD ancora in sconto a tempo LIMITATO: streaming completo

Hai un televisore obsoleto o sogni di sfruttare il tuo con tutte le applicazioni per lo streaming? Aggiungi una Fire TV Stick HD e ottieni tutto quello che vuoi. Semplice da usare e perfetta per qualsiasi esigenza: hai bisogno soltanto di una connessione WiFi per metterla in funzione. Visto che è ancora in sconto grazie al Black Friday 2024 e al ribasso del 40%, puoi acquistarla a soli 27€ su Amazon. Non perdere tempo e aggiungila al carrello.

Fire TV Stick HD: a cosa serve questo dispositivo?

È come una pendrive ma ha un connettore HDMI che si collega direttamente al tuo televisore e ti permette di ottenere i vantaggi smart che hai sempre desiderato. Per questo motivo puoi usare la Fire TV Stick HD anche per svecchiare un modello che non riceve più aggiornamenti o che non ha i servizi streaming integrati.

Collegala, connettila alla rete WiFi e poi segui le istruzioni per metterla in funzione nel giro di due minuti. Il telecomando che ti viene fornito ha i comandi per gestire la riproduzione, il volume e anche il microfono integrato. Grazie al bottone dedicato richiami l’attenzione di Amazon Alexa con cui cerchi i contenuti che più ami oppure gestisci i dispositivi in casa.

La Stick è ancora più semplice da usare. Apri il televisore e hai davanti a te un hub con tutto quello che hai sempre desiderato. Ci sono Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN, NOW TV, RaiPlay, Mediaset Infinity e altre mille app che scarichi dallo store. Anche il gaming è supportato con il sistema Cloud di Amazon.

Detto questo, la risoluzione supportata è fino al Full HD.

A soli 27€ su Amazon, la Fire TV Stick HD è in promozione e pronta ad offrirti qualsiasi servizio. Collegati e approfitta dello sconto del 40% per un affare senza precedenti.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime.