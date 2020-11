Nel periodo storico in cui violazioni delle piattaforme, leak di informazioni e attacchi ransomware sono ormai purtroppo all’ordine del giorno, il mercato delle soluzioni per la sicurezza è in fermento. Un’ennesima testimonianza arriva oggi con l’annuncio di FireEye che conferma l’acquisizione di Respond Software, società specializzata nel fornire servizi che aiutano i clienti a indagare gli incidenti avvenuti e, soprattutto, a prevenirne di nuovi.

Sicurezza: FireEye compra Respond Software

L’accordo è stato siglato a fronte di un investimento quantificato economicamente in 186 milioni di dollari. Per Respond Software, fondata quattro anni fa e ancora a tutti gli effetti una startup, si tratta di una svolta come sottolinea il CEO Mike Armistead sul blog ufficiale.

Siamo orgogliosi di annunciare che dopo molti mesi di trattative stiamo diventando parte del portfolio Mandiant Solution, un’organizzazione interna a FireEye.

Mandiant Solution offre strumenti avanzati ai team addetti alla sicurezza per far fronte alle minacce in circolazione, in costante cambiamento. Dalla sua ha già alcune partnership di rilievo come quella con Microsoft.

Nell’occasione FireEye ha annunciato anche di aver ricevuto un investimento da 400 milioni di dollari dal fondo Blackstone Tactical Opportunities e da ClearSky (già a sostegno di Respond), così da poter contare su nuove risorse per future espansioni del proprio business.