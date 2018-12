Firefox Focus, più controllo su cookie e tracking

È tempo di aggiornamenti per Firefox Focus, il browser per la navigazione sviluppato da Mozilla e destinato ai dispositivi mobile. L’update annunciato oggi dalla software house porta nuove funzionalità su Android e iOS, alcune delle quali conferiscono all’utente un maggiore controllo sulle modalità di trattamento dei dati quando si visita un sito Web.

Firefox Focus: cookie e tracking

Dando uno sguardo alle novità, è in particolare la versione Android a risultare interessante dal punto di vista della privacy: in seguito all’update l’utente può stabilire in modo selettivo a quali siti concedere la raccolta delle informazioni che lo riguardano, grazie a una feature chiamata Enhanced Tracking Protection, già vista in azione un paio di mesi fa sulla release 63 del browser destinata alle piattaforme desktop.

Tra le impostazione compaiono infatti nuove opzioni per controllare le modalità di salvataggio dei cookie: è possibile bloccarli tutti, solo quelli generati da terze parti sulle pagine visitate, solo quelli generati da terze parti destinati al tracking oppure lasciare che vengano generati come previsto dal gestore del sito.

Così facendo, secondo Mozilla, si incrementa anche la velocità nel rendering delle pagine. Al fine di non compromettere l’esperienza offerta dai portali, l’utente ha modo di inserire delle eccezioni in una sorta di whitelist.

Inoltre, grazie alla recente implementazione dell’engine GeckoView, viene introdotto un sistema che mostra un messaggio di avviso quando l’applicazione ritiene si stia per effettuare l’accesso a contenuti potenzialmente pericolosi. Il controllo è effettuato sulla base della lista costantemente aggiornata da Google che raccoglie tutte le risorse sospette sparse per il Web.

L’aggiornamento della release iOS destinata ad iPhone e iPad introduce invece Search Suggestions, una funzionalità (vista in ottobre su Android) il cui nome è già di per sé piuttosto esplicativo per comprenderne l’utilità: fornisce suggerimenti sull’autocompletamento di ciò che si sta digitando nella barra dell’indirizzo, permettendo così di trovare i contenuti attravero il proprio motore di ricerca preferito con un semplice tap sul display. È possibile attivarla all’interno delle impostazioni.

Considerando le modalità di rollout delle nuove feature, ipotizziamo che Enhanced Tracking Protection possa arrivare con il prossimo update anche su iOS.