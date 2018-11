Firefox Price Wise fa risparmiare sullo shopping

Il programma Test Pilot di Firefox consente agli utenti di sperimentare in anteprima alcune nuove funzionalità sviluppate da Mozilla per il suo browser. Tra queste, la più recente new entry prende il nome di Price Wise e come si può intuire è dedicata allo shopping online. Si tratta di un tracker che monitora i prezzi dei prodotti inseriti nella propria lista dei desideri, segnalando in modo immediato quando si verifica un ribasso.

Firefox Price Wise

L’utente può così contare su un alleato per il risparmio che agisce in modo del tutto automatico e silente, in background. Un compito già svolto da tool e servizi di terze parti (ci viene in mente CamelCamelCamel), ma che in questo caso è integrato da Mozilla direttamente all’interno del browser. Al momento gli store e i portali di e-commerce supportati sono Best Buy, eBay, Amazon, Walmart e The Home Depot. Il funzionamento è piuttosto semplice e ben riassunto dal video in streaming di seguito: quando compare una freccia verde che punta in basso significa che il prezzo ha subito una riduzione e che è il momento migliore per procedere all’ordine.

Price Wise al momento risulta attivo solo negli Stati Uniti, giusto in tempo per il Black Friday e per la stagione natalizia. Abbiamo provato a installare l’estensione, direttamente dallo store di Firefox, ma il pulsante per aggiungere un prodotto all’elenco non è funzionante. Trattandosi di una feature sperimentale, ipotizziamo possa arrivare in futuro anche da noi estendendo così questa nuova formula di business model anche sul mercato europeo.

Email Tabs

Un’altra estensione presentata da Mozilla e già disponibile per l’installazione è Email Tabs, pensata per consentire agli utenti di condividere le pagine sulle quali stanno navigando, in forma integrale oppure estrapolandone alcuni contenuti in modo selettivo (link con screenshot, solo link oppure link con l’intera pagina). Tutto ciò che bisogna fare è un click sul pulsante della componente aggiuntiva, dopodiché basta selezionare una o più schede aperte e completare l’operazione specificando il destinatario a cui inviare i contenuti.

Al momento la feature (già attiva anche da noi) è compatibile solo ed esclusivamente con Gmail, ma come affermato dalla software house in futuro verrà introdotto il supporto ad altri servizi, a partire da Yahoo Mail e Outlook.