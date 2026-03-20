 Fitbit, il coach AI leggerà le cartelle cliniche grazie a Gemini
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Fitbit, il coach AI leggerà le cartelle cliniche grazie a Gemini

Il coach AI di Fitbit potrà leggere cartelle cliniche, risultati di laboratorio e farmaci per fornire consigli sulla salute personalizzati.
Fitbit, il coach AI leggerà le cartelle cliniche grazie a Gemini
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Il coach AI di Fitbit potrà leggere cartelle cliniche, risultati di laboratorio e farmaci per fornire consigli sulla salute personalizzati.

Dal prossimo mese, gli utenti Fitbit negli Stati Uniti potranno collegare le proprie cartelle cliniche all’app. Il coach AI di Fitbit, alimentato da Gemini, le leggerà e le userà, insieme ai dati del braccialetto, per fornire consigli utili sulla salute, più sicuri, pertinenti e personalizzati.

Come funziona il coach AI di Fitbit

Collegando le cartelle cliniche al Fitbit, l’AI avrà accesso a risultati di laboratorio, elenco dei farmaci e storia delle visite mediche. Invece di risposte generiche, il coach potrà incrociare quei dati con le metriche del braccialetto.

Google fa quest’esempio: invece di una risposta generica sul colesterolo, si potrà chiedere Come posso migliorare il mio colesterolo? e il coach riassumerà i risultati di laboratorio, evidenzierà i valori e le tendenze e fornirà informazioni personalizzate basate sulla storia medica e sui dati del dispositivo.

Nei prossimi mesi sarà anche possibile condividere le cartelle e i riassunti AI con familiari o medici tramite link o codice QR. Google assicura che i dati medici non vengono usati per la pubblicità e che gli utenti mantengono il controllo su come i dati vengono usati, condivisi o eliminati.

L’avvertenza che conta

In fondo all’annuncio, Google specifica che le dimostrazioni sono al solo scopo illustrativo, e che Fitbit non è destinato a utilizzare le cartelle cliniche per diagnosticare, trattare, curare, prevenire o monitorare alcuna malattia o condizione. Gli utenti sono invitati a consultare un professionista prima di apportare modifiche relative alla propria salute.

È lo stesso disclaimer di Perplexity Health e ChatGPT Health, e solleva la stessa domanda: quando un’AI ha accesso a tutti i dati medici, mostra i grafici dei valori e dà consigli personalizzati, la distinzione tra “informazione” e “parere medico” diventa sottilissima. Per l’utente medio, sembra la stessa cosa.

Migliora anche il tracciamento del sonno

Fitbit migliora anche il monitoraggio del sonno, secondo Google sarà circa il 15% più preciso. In particolare, il sistema saprà distinguere meglio tra quando si dorme davvero e quando si è a letto nel tentativo di addormentarsi, una differenza importante soprattutto per chi soffre di insonnia.

L’aggiornamento è in fase di rilascio in anteprima, mentre un nuovo punteggio del sonno più accurato arriverà nelle prossime settimane.

Fonte: Google

Pubblicato il 20 mar 2026

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Tiziana Foglio
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