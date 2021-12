Flat lay per social media: guarda la lezione gratis

Spesso ci dimentichiamo il significato di “quotidianità”. I giorni, le ore, i minuti vengono scanditi da un'inevitabile routine da cui non sappiamo staccarci. A volte nemmeno ci rendiamo conto della bellezza che ci circonda, eppure basta un punto di vista diverso per svoltarci la giornata: questo è l'obiettivo dell'artista Giulia Bernardelli, in arte Bernulia, una vera e propria maestra nel guardare la realtà con occhi nuovi. Il suo cavallo di battaglia sono le composizioni in stile flat lay realizzate con oggetti quotidiani o elementi naturali. Talmente colorate e d'impatto da riuscire, inevitabilmente, a catturare l'occhio dello spettatore. Per questo motivo uno dei suoi usi più comuni è proprio in ottica social media, dove poter condividere liberamente la propria arte flat lay e – perché no – magari guadagnarci. Abbiamo stuzzicato la tua curiosità? Allora è il tuo giorno fortunato: Bernulia ha, infatti, condiviso una lezione del suo corso “composizioni creative flat lay per social media” da guardare completamente gratis. Basta semplicemente avere un account Domestila. Inoltre, se vuoi acquistare il corso completo, potrai farlo al prezzo scontato di 16,90 euro.

La bellezza intorno a noi: la dispensa

La lezione si concentra, come si evince dal titolo, sulla bellezza che ci sta attorno. Non solo la natura, ma anche quello che abbiamo in casa, come dei semplici agrumi. L'obiettivo di Bernulia è dare vita ad un percorso creativo, durante il quale capirai perché lo stile flat lay è in grado di attrarre così tanto il nostro sguardo e la nostra attenzione. Una volta aver appreso come osservare il mondo con occhi nuovi, sarai pronto per creare le tue composizioni. L'insegnante ti mostrerà tre tipologie: la composizione emotiva, naturale e commerciale. Una volta realizzata la tua opera d'arte imparerai a fotografarla (anche con un semplice smartphone) e post-produrre il tuo scatto con Adobe Photoshop prima di postarlo sui social media.

Il corso è molto particolare ed è rivolto soprattutto a chiunque voglia creare colorate e vivaci opere d'arte con semplici oggetti quotidiani, per poi condividerli sui propri social media preferiti. Si tratta complessivamente di 17 lezioni (dalla durata totale di circa 3 ore) e 19 risorse aggiuntive. La lezione gratuita che potrai guardare senza alcun costo aggiuntivo è la n. 3 della sezione 2, dal titolo “La bellezza intorno a noi: la dispensa 1”. Se vuoi acquistare il corso completo, invece, ti segnaliamo che si trova attualmente in offerta a 16,90 euro.