FlexTax, il commercialista online per la gestione della tua contabilità

Ogni impresa o libero professionista necessita di un'ottima consulenza per le pratiche commerciali e per la contabilità, così da poter conoscere con largo anticipo le tasse da versare allo Stato italiano e il rimborso delle spese effettuate. Se finora eravamo abituati ad un approccio tradizionale nella scelta del commercialista, oggi è possibile svolgere tutte le consulenze online, affidandoci a servizi di consulenza completi come FlexTax.

A seguire analizzeremo nel dettaglio tutte le caratteristiche di FlexTax, a partire dalla sua storia, gli obiettivi della società e, non ultimo, una mini guida su come iscriversi al servizio e sfruttare le funzionalità offerte gratuitamente.

Cos'è FlexTax

FlexTax è una startup innovativa nel panorama della consulenza finanziaria nata nel 2018. Con FlexTax è possibile beneficiare di un servizio di commercialista online ad un costo decisamente accessibile per qualsiasi partita IVA.

Nel corso degli anni ha sviluppato strumenti tecnologicamente all'avanguardia per il calcolo dei redditi, il calcolo in tempo reale di imposte e Open Banking, senza dimenticare il CRM dedicato ai consulenti fiscali.

Cuore del sistema è la piattaforma FlexSuite, un completo gestionale online che include gli strumenti finanziari per aggiungere fatture, visualizzare i ricavi, calcolare i guadagni al netto delle tasse e gestire le anagrafiche dei clienti.

Caratteristiche principali di FlexTax

Le funzionalità di una piattaforma di consulenza sono davvero numerose. Per chi vuole iniziare a capire davvero cos'è FlexTax, nei successivi capitoli è possibile trovare nel dettaglio alcune delle caratteristiche del servizio , così da poter valutare attentamente se cambiare la vecchia consulenza e passare a FlexTax.

Consulenza online con esperti dedicati

Molti evitano di affidarsi ad un commercialista online per paura di interfacciarsi con dei robot e ricevere solo risposte preconfezionate. Niente di più sbagliato: dietro la figura del commercialista online non c'è solo un concentrato di tecnologia (comunque indispensabile), ma è possibile trovare un team di esperti che, aiutati dalla tecnologia, riescono a realizzare una consulenza fiscale affidabile per qualsiasi tipo d'impresa.

Nel team di FlexTax troviamo infatti commercialisti, consulenti, informatici e programmatori, ognuno specializzato nel proprio ramo e con competenze elevate (anche merito degli anni d'esperienza accumulati nel settore).

Apertura partita IVA

I consulenti di FlexTax possono aiutare qualsiasi nuovo imprenditore ad aprire la propria partita IVA, con gestione della contabilità che parte da 329€ all'anno (IVA inclusa). Se finora abbiamo tentennato nell'aprire una nuova impresa, ora è il momento giusto per farlo: è sufficiente aprire un account su FlexTax e fornire tutti i dettagli dell'impresa, così da avere le informazioni su come procedere, sul regime fiscale migliore da adottare e sulle spese da affrontare.

Cambio consulenza

Per chi ha già una partita IVA aperta è possibile cambiare in qualsiasi momento consulente finanziario, puntando sul risparmio di tempo e denaro che è possibile ottenere passando a FlexTax. La procedura di cambio consulenza è gestita completamente dal team, “salvando” il cliente da lunghe e noiose pratiche burocratiche.

Gestione avanzata del fatturato

Con FlexTax è possibile tenere sotto controllo il fatturato dell'azienda e i reali guadagni in tempo reale. Nella home infatti è possibile monitorare il totale del fatturato, le somme incassate e quelle da incassare, così da poter intervenire dove necessario per aumentare i guadagni mensili o annuali.

Fatture elettroniche

Per ogni impresa è necessario registrare subito le fatture elettroniche presso l'Agenzia delle Entrate. Con FlexTax la gestione delle fatture è completamente automatizzata e, grazie al sistema di filtri, è possibile sempre ricavare le fatture elettroniche di un determinato periodo di tempo, così da poterci muovere anche su volumi di fatturazione molto elevati.

Servizi dedicati in base al regime fiscale

Ad ogni impresa la sua consulenza: su FlexTax è possibile trovare servizi dedicati ai proprietari di partita IVA in regime forfettario e altri servizi per le aziende in regime semplificato. Ogni regime necessita delle dovute ottimizzazioni, che il team di esperti fiscali saprà offrire in maniera fortemente personalizzata (anche in base al tipo d'attività svolta).

Assistenza dedicata e Team fiscale

Con FlexTax è possibile avere al proprio fianco un servizio d'assistenza telefonica illimitato, oltre al classico sistema di assistenza tramite ticket. Accanto all'assistenza ordinaria è possibile anche beneficiare dell'assistenza di un team fiscale dedicato, con oltre 20 anni d'esperienza alle spalle. Il team di esperti può essere consultato per le questioni prioritarie o per i problemi su fatturazioni e tasse.

Altri servizi di FlexTax

FlexTax copre a 360 gradi ogni aspetto della consulenza finanziaria, offrendo servizi utili come quelli elencati qui in basso:

Modello Intrastat

Dichiarazione dei redditi forfettari

Dichiarazione dei redditi semplificati

Rateizzazioni e mancati pagamenti

Variazioni e chiusure

Calcolo IMU

DURC

Scia (segnalazione certificata di inizio attività)

Richiesta Visura Camerale Aggiornata

Tutti i servizi elencati in alto possono essere acquistati separatamente e godono della garanzia soddisfatti o rimborsati (valida entro 60 giorni dall'acquisto).

Perché scegliere un commercialista online?

La rivoluzione digitale ha investito qualsiasi professione, inclusa la figura professionale del commercialista. Ormai sono sempre di più i commercialisti che forniscono i loro servizi online e questa trasformazione porta inevitabilmente ad un risparmio in termini di spese fisse agli stessi professionisti, che si trasforma in una spesa minore per gli stessi clienti.

Se il risparmio economico è in grado di attrarre subito un nuovo cliente, non deve essere l'unico parametro: su FlexTax è possibile trovare anche una piattaforma tecnologica all'avanguardia, che renderà il lavoro del commercialista e del cliente estremamente automatizzato, così da poter dedicare più tempo agli altri aspetti dell'impresa o dell'attività gestita.

Come iscriversi a FlexTax

Per poter iniziare ad utilizzare i servizi di FlexTax è sufficiente iscriversi al servizio, fornendo i dati richiesti nei form che compariranno in fase di registrazione. Nelle schermate successive è sufficiente inserire un indirizzo email valido e caricare il codice fiscale, la carta d’identità ed eventuali altri documenti richiesti nella home della piattaforma FlexSuite.

Dopo aver fornito tutti i documenti necessari riceverai una chiamata di benvenuto al servizio, che confermerà l'iscrizione alla piattaforma; la successiva chiamata che riceverai è da parte del consulente fiscale, con cui è possibile iniziare a conoscere gli strumenti offerti dalla piattaforma e pianificare le scadenze previste dal regime fiscale scelto.

Sfruttando la piattaforma online è possibile ricevere in qualsiasi momento assistenza fiscale ed effettuare la dichiarazione dei redditi, oltre a sfruttare gli avanzati strumenti per la fatturazione.

Account Freemium

L'apertura dell'account è gratuita e non è richiesta nessuna forma di pagamento per poter accedere ai servizi etichettati come Freemium. Con l'account gratuito offerto dall'azienda è possibile ottenere:

10 ticket all’anno di consulenza fiscale

Creazione e gestione delle fatture

Generazione di report sull'attività

Calcolatori di tasse automatizzati

Questi strumenti possono essere sufficienti per una piccola attività aperta da poco o per chi gestisce un'azienda con ricavi (ancora) bassi; ovviamente per ottenere il massimo dell'assistenza e per poter automatizzare altre necessità fiscali è necessario sottoscrivere uno degli abbonamenti previsti.

I prezzi di FlexTax

Per sfruttare la meglio FlexTax è possibile in qualsiasi momento procedere con l'attivazione di uno dei servizi Plus, accessibili tramite abbonamento. I prezzi sono riassunti nell'immagine qui in basso.

Per aprire una nuova partita partita IVA (in regime forfettario) è sufficiente spendere a partire da 329€ all'anno (IVA inclusa); se abbiamo già la partita IVA la gestione contabile parte da 299€ all'anno (IVA inclusa).

Ovviamente i prezzi aumentano per alcune categorie di imprese e per il passaggio al regime ordinario semplificato, dove i costi sono mediamente più alti, senza dimenticare i servizi aggiuntivi che l'azienda offre e che è possibile fatturare in maniera separata.

Nel momento dell'iscrizione gratuita riceverai un coupon da 20€ utilizzabile se vorrai diventare un utente Plus.

Conclusioni

Puntando su FlexTax otterremo un servizio di consulenza fiscale basato sul cloud, disponibile in qualsiasi momento della giornata e dotato di tutti gli strumenti per poter gestire le fatture, le spese e i guadagni dell'azienda che possediamo da qualsiasi PC o Mac.

Il team di consulenti fiscali che lavora dietro le quinte del sito è sempre pronto per fornire aiuto e assistenza in caso di difficoltà e può essere contattato sia tramite telefono sia tramite sistema di ticket. Chi decide di puntare subito sui servizi Plus otterrà l'accesso illimitato al team di consulenti, mentre per chi si accontenta dell'account gratuito è possibile contattare il team solo 10 volte l'anno.

Gli strumenti del gestionale convinceranno anche il più scettico degli imprenditori: un'interfaccia chiara, semplice e lineare, con tutte le informazioni e i calcolatori delle tasse facilmente accessibili con un semplice clic del mouse.