Floodlight Cam Wired Pro: sconto PAZZESCO su Amazon

Se c’è un’azienda leader nel settore dei dispositivi per la sicurezza domestica questa è certamente Ring del gruppo Amazon. Tra i dispositivi di prima categorica vi è la Floodlight Cam Wired Pro studiata appositamente per la sorveglianza esterna. Oggi potrete acquistarla in grande offerta su Amazon al prezzo di 189,99 euro invece di 249,99 euro grazie allo sconto del 24% e la possibilità di acquistarla a rate.

Floodlight Cam Wired Pro: caratteristiche principali

Stiamo parlando di una videocamera di sicurezza con Live View e registrazione a 1080p con HDR (campo visivo di 140° in orizzontale e 80° in verticale), visione notturna a colori, audio bidirezionale con cancellazione del rumore, sirena da 110 dB, due faretti a LED regolabili da 2.000 lumen totali e connettività WiFi 802.11ac (2,4 e 5 GHz).

La nuova videocamera supporta la tecnologia 3D Motion Detection che sfrutta i sensori radar integrati per rilevare un movimento con maggiore precisione. Gli utenti possono usare l’app Ring per impostare una soglia (distanza) entro quale attivare la rilevazione (i sensori vedono fino a 9 metri). La funzionalità Bird’s Eye View sfrutta il 3D Motion Detection per creare una mappa aerea del percorso (indicato con una serie di punti) seguito da una persona.

La videocamera è ovviamente compatibile con Alexa, quindi è possibile utilizzare i comandi vocali per chiedere all’assistente di mostrare le immagini su un Echo Show. Vi ricordiamo, però, che le funzionalità di base, come le notifiche istantanee, Live View e la comunicazione bidirezionale, sono disponibili fin da subito e gratuitamente su tutti i dispositivi Ring compatibili. Per registrare, rivedere e condividere i momenti che potresti aver perso, abbonatevi invece al piano Ring Protect (periodo di prova gratuita di 30 giorni incluso nell’acquisto del dispositivo).

La Floodlight Cam Wired Pro, quindi, la trovate in grande offerta su Amazon al prezzo di 189,99 euro invece di 249,99 euro. Approfittate del grande sconto del 24% per riceverla a casa in pochi giorni e con consegne gratuite.

