Fontanella smart Petgugu: migliora la salute dei gatti e adesso è in sconto

Con le temperature torride estive torna un problema che accomuna tutti i padroni di cani e gatti, specialmente se anziani: la disidratazione dell’animale, con conseguenti danni a carico del sistema renale, dovuti ad una insufficiente quantità di acqua bevuta dall’amico a quattro zampe.

Purtroppo è frequentissimo, specialmente nei gatti in avanti con l’età, che l’animale non abbia molta voglia di bere e che la sua salute ne risenta. Per risolvere questo problema Petgugu ha creato un’apposita fontanella smart, adatta anche ai cani di piccola taglia, che usa diverse tecnologie per invogliare l’animale a bere e, in più, raccoglie una gran quantità di dati utili per monitorare la salute del nostro compagno peloso.

Fontanella Petgugu: come funziona

La Fontana Petgugu PF1 è stata progettata per ottenere un’idratazione ottimale e sicura per gatti e cani di piccola taglia. Le sue dimensioni sono di 24x19x18 cm e il peso a vuoto è di 2,1 kg.

Al suo interno c’è un sistema di filtrazione 8 strati, composto da un elemento a 7 strati e una rete filtrante. Tra i materiali filtranti ci sono carbone attivo ad alta efficienza, resina a scambio ionico, sfere ceramiche minerali, e il cosiddetto KDF Water Gold (chiamato anche KDF-55), un materiale filtrante costituito da granuli di rame-zinco che serve a eliminare il cloro e alcuni metalli pesanti attraverso reazioni chimiche di ossidoriduzione.

Il risultato è un’acqua con un tasso di pulizia del 99,9%, senza calcare, inodore e completamente incolore, che risulta per questo particolarmente gradita agli animali. L’app Petgugu avvisa il proprietario quando è il momento di sostituire il filtro, la cui durata raccomandata varia tra i 30 e i 60 giorni a seconda dell’uso.

Il design della fontanella è studiato per incoraggiare il gatto (o il cane di piccola taglia) a bere: il flusso d’acqua a cascata simula una sorgente naturale, rendendola più ossigenata e stimolandoli a bere di più, contribuendo di conseguenza a ridurre il rischio di malattie renali. Questo movimento dell’acqua contribuisce anche a sciacquare continuamente la superficie del dispositivo, trascinando peli fluttuanti e polvere verso il filtro e mantenendo pulita la vaschetta.

Un dettaglio ergonomico importante è il design inclinato di 3°, che previene il bagnamento del mento e la formazione di macchie scure, contribuendo al comfort dell’animale.

La Petgugu PF1 è molto silenziosa, grazie all’adozione di una pompa dell’acqua nano-ceramica e a un design di drenaggio a parete con serbatoio chiuso. Questa caratteristica è molto apprezzata dai padroni, e permette di posizionare la fontanella anche in camera da letto.

Con una capacità di 2 litri, il serbatoio in materiale ABS alimentare (certificato FDA) è sufficiente per l’idratazione di un singolo gatto per un’intera settimana, riducendo la necessità di frequenti rabbocchi da parte del proprietario. La fontanella è dotata di un avviso di livello livello dell’acqua, utile anche per i periodi di viaggio.

La fontana ha due modalità di erogazione dell’acqua: continua e intermittente, che si attiva ogni 3 minuti per 30 secondi e passa a continua quando rileva che l’animale sta bevendo.

La sicurezza è garantita dalla separazione tra acqua ed elettricità tramite una pompa wireless e la tecnologia di alimentazione induttiva, eliminando ogni rischio di scossa elettrica.

La fontana può essere utilizzata anche senza connessione all’app, fornendo comunque acqua filtrata continuamente. Ma, chiaramente, per usare le funzioni avanzate della fontana è necessario usare l’applicazione per smartphone.

La funzionalità di condivisione dell’account nell’app permette a familiari e amici di accedere ai dati e partecipare attivamente alla cura dell’animale, distribuendo la responsabilità e la consapevolezza della sua salute.

La facilità di pulizia, grazie al design modulare, e gli avvisi automatici per la sostituzione del filtro o il riempimento del serbatoio, alleggeriscono il carico di lavoro quotidiano del proprietario.

L’AI per la salute dei nostri animali

Uno degli aspetti che rendono la fontana per gatti di Petgugu molto diversa da quelle tradizionali è la sua capacità di agire come una fonte di dati cruciale per il monitoraggio della salute dell’animale, specialmente per i gatti anziani.

Il dispositivo è in grado di registrare con precisione la quantità di acqua che il gatto beve, fino al millimetro o al grammo. Questi dati di consumo d’acqua vengono monitorati in tempo reale tramite l’app Petgugu, che li analizza automaticamente utilizzando l’intelligenza artificiale.

Sulla base di queste analisi, l’app genera rapporti sulla salute e fornisce raccomandazioni personalizzate. Un elemento fondamentale per la prevenzione è la capacità dell’app di avvisare i proprietari se il loro gatto non sta bevendo abbastanza acqua. Questo è un indicatore precoce di potenziali problemi di salute, particolarmente critico per i gatti anziani che sono più suscettibili a condizioni come calcoli urinari, ostruzioni del tratto urinario e malattie renali.

Rilevare tempestivamente queste anomalie nel comportamento di bere aiuta a prevenire lo sviluppo di malattie gravi e a ridurre le costose spese veterinarie. La capacità di riconoscere precocemente i cambiamenti nelle abitudini di bere è fondamentale per controllare la salute dell’animale.

L’approccio di Petgugu va oltre il singolo prodotto, creando un ecosistema completo per la cura degli animali domestici. L’app Petgugu consente la gestione intelligente collegando due o più prodotti dell’azienda (come il distributore di cibo smart o la lettiera smart).

Cooperando, questi dispositivi permettono all’app di analizzare non solo i dati relativi al consumo d’acqua, ma anche le abitudini alimentari e igieniche dell’animale, fornendo un rapporto sanitario dettagliato e completo.

Questa visione a 360 gradi aiuta i proprietari a identificare precocemente potenziali rischi per la salute.

Fontanella Petgugu: prezzo e sconto

La fontanella per animali Petgugu è in vendita in Italia, anche su Amazon, ad un prezzo di listino di 79,99 euro. Acquistando il prodotto su Amazon, però, si attiva automaticamente uno sconto del 20% che porta il pezzo finale a 63,99 euro.

