Formati per primo con i nuovi corsi Domestika dell'anno

Iniziare un nuovo anno con la promessa di imparare qualcosa di nuovo non è assolutamente sufficiente. Bisogna infatti mettersi subito da fare e lavorare per cercare di mantenerla il prima possibile. Proprio per questo motivo, oggi vi parliamo di ben tre nuovi corsi di Domestika, offerti in sconto per un periodo di tempo limitato e che coprono tre diversi ambiti dedicati alla creatività: fotografia editoriale, pacchetti stream per Twitch e anche creazione di immagini dinamiche. Scopriamo tutto quanto nel dettaglio.

I primi corsi Domestika dell'anno ora in sconto

Domestika ha deciso di regalare uno sconto del 50% a tutti gli utenti che decideranno di acquistare uno tra i primi corsi (o anche tutti) presentati nel 2022. Probabilmente non copriranno le esigenze di tutti, ma riusciranno comunque a spaziare tra diverse categorie abbastanza ricercate e apprezzata nell'ultimo periodo.

Il primo corso, Fotografia editoriale dal punto di vista dell’art director, aiuterà chiunque ad imparare le basi per creare degli shooting basati su styling, pose e tecniche fotografiche professionali. Il tutto si chiuderà dopo 13 lezioni per un'ora e 22 minuti in totale, 14 esercizi con 17 risorse aggiuntive divise in 8 file e un progetto finale. Il livello richiesto inizialmente sarà principiante e quindi adatto a tutti.

Passiamo ora al mondo dei social. Design di pacchetti stream per Twitch: potenzia il tuo canale, permetterà agli utenti Twitch di progettare dei pacchetti stream all'avanguardia e che attireranno sicuramente molti più utenti. Possedere un canale curato è il primo passo per poter crescere. Il corso avrà una durata totale di 3 ore e 21 minuti (diviso in 16 lezioni), comprenderà 16 esercizi, 16 risorse aggiuntive divise in 3 file e, ovviamente, anche il progetto finale. Progetto, come sempre, dedicato anche ai principianti e quindi aperto a tutti coloro che vorranno iniziare ad imparare.

Infine, con Creazione di immagini con effetti dinamici su Photoshop, sarà possibile esplorare nel dettaglio alcuni strumenti di Photoshop e creare effetti dinamici per acqua, fuoco, nuvole, fumo ed esplosioni. Tutto questo in 16 lezioni da 3 ore e 16 minuti in totale, 20 risorse aggiuntive in 11 file, 9 esercizi e ovviamente anche il progetto finale. Anche in questo caso non sarà necessario possedere molte competenze, in quanto il corso sarà dedicato ai principianti.