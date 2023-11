Le aziende italiane puntano sulla formazione in UX Design grazie a CorsoUX.it

C’è stata un’epoca in cui sviluppare per il Web significava anzitutto mettere insieme strumenti che, banalmente, funzionassero: era sufficiente che l’obiettivo fosse in qualche modo raggiunto, sapendo di interagire con piccole nicchie di utenti esperti. La penetrazione capillare del digitale in tutta la popolazione ha spostato i paradigmi imponendo il ruolo dell’UX Designer come un punto fermo del processo di progettazione e realizzazione di ogni interfaccia. Quel che serve, oggi, è canalizzare i messaggi, ottimizzare le dinamiche interattive, moltiplicare il coinvolgimento e fare in modo che lo strumento possa funzionare per tutti. L’intuito del designer è una dote importante, ma la competenza è essenziale: ecco perché un corso per UX Designer è oggi una porta che spalanca molte opportunità e potersi affidare a chi in soli 6 anni ha già servito oltre 2000 studenti significa investire il proprio tempo e le proprie ambizioni nel migliore dei modi.

CorsoUX.it è il punto di riferimento ideale sia che ci si trovi nella condizione di dover scegliere per sé e per la propria carriera, sia per l’azienda che intenda investire nella formazione per trovarsi in casa quelle capacità che possono far scalare di livello la qualità e l’efficienza della propria presenza online. Qualunque servizio erogato, qualsiasi e-commerce o qualsiasi interfaccia online possono cambiare radicalmente se l’UX design viene messa al centro: CorsuUX si posiziona esattamente in questo snodo, per offrire tanto al privato, quanto all’azienda, la soluzione per accelerare il passo in termini di esperienza utente.

CorsoUX.it: i contenuti

Ci sono corsi per UX Designer di ogni tipo, la maggior parte dei quali estremamente generalisti: una “spolverata” di competenze che possono essere utili a comprendere il contesto, ma offrono ben poco di applicativo da poter spendere nella professione di tutti i giorni. CorsoUX.it, invece, si struttura in quattro moduli che consentono di scendere nel dettaglio. Il risultato è la maturazione di un profilo evoluto di UX Designer, padrone di quelle conoscenze che consentono la realizzazione di un progetto in tutto e per tutto.

Il lavoro di un UX designer si concentra sulla progettazione di prodotti digitali che siano intuitivi e soddisfino le esigenze degli utenti. Studia i principi e le tecniche di progettazione dell’esperienza utente, come la ricerca sugli utenti, la progettazione dell’interfaccia utente e il testing dell’usabilità.

Questi i quattro moduli fondamentali del corso:

User Research

“Imparerai ad applicare le tecniche di Ricerca ed Analisi per un prodotto digitale. […] Imparerai come fare uno studio e analisi dei bisogni degli utenti, che non sono soltanto semplici compratori“;

“Un corso per aiutarti ad usare e capire tutte le tecniche e metodologie per diventare un Interaction Designer nell’ambito della User Experience. […] Comprende l’architettura dell’informazione e la progettazione della sitemap di un prodotto. Tiene in considerazione gli obiettivi ed il contesto dell’utente, in modo da presentare un’interfaccia che l’utente possa capire facilmente“;

“Un corso per aiutarti ad usare e capire tutte le tecniche e metodologie per diventare un UI & Visual Designer nell’ambito della User Experience […] Una volta chiarita la struttura generale di un prodotto (Research + Usabilità + AI), si progetta il wireframe. I wireframe sono uno strumento utile per redigere un’interfaccia prima di rifinire i dettagli dello stile e dell’interfaccia utente (UI)“;

“Il corso di UX Writing serve ad aiutarti ad usare e capire tutte le tecniche e le metodologie per scrivere i testi, il copywriting ed il micro-copy nell’ambito della User Experience […] Ironico o serio? Professionale o didattico? Come convertire i tuoi visitatori con i microtesti? […]Imparerai a creare una guida di stile e contenuti testuali per un prodotto digitale“.

Non sono richiesti requisiti particolari per la partecipazione: precedenti esperienze nel settore (Project manager, Visual designer, o Front-end developer) sono sicuramente di aiuto, ma ci si può avvicinare all’UX Design anche partendo da zero, armati soltanto di voglia e passione per metabolizzare rapidamente quelle conoscenze fondamentali per la formazione di un professionista a tutto tondo.

CorsoUX.it: come funziona

Il corso è organizzato su una lunga serie di esercitazioni, quasi 50 progetti complessivi da realizzare lungo l’intero percorso formativo. Si tratta di un metodo fortemente applicativo, insomma, con il quale ci si “sporca le mani” con la pratica fin dal primo minuto.

L’elemento che contraddistingue CorsoUX.it sta nel fatto che non ci siano scadenze di fronte: sia chi studia, sia chi lavora, ha la possibilità di applicarsi sulla base delle proprie disponibilità, senza incappare in limitazioni forzose che escludano alcuno da questa opportunità. Il corso, infatti è organizzato sulla base di lezioni on-demand sviluppate da professionisti dell’UX Design: ogni studente ha la possibilità di scaricare l’unità desiderata, avendo accesso senza limiti alla piattaforma ed alla consulenza dei mentor. Non sarà dunque una limitazione negli spostamenti o negli orari a precludere questa possibilità: CorsoUX.it è a portata di tutti ed ognuno può decidere in autonomia i propri tempi di apprendimento sulla base delle proprie capacità e disponibilità.

Il corso completo conta oltre 400 ore tra lezioni scritte, video ed esercitazioni fruibili, ad un prezzo senza pari in proporzione alla tipologia di contenuti offerti. Cogliere l’occasione del Black Friday rende il corso ancor più conveniente (ben 300€ di sconto) e questa opportunità ancor più a portata di mano: chi fosse già attratto dall’UX Design per sviluppare app o servizi Web avrà buon gioco ad approfittarne subito.

Sono già molte, inoltre, le aziende che si sono affidate a CorsoUX.it con modalità varie: c’è chi porta avanti una collaborazione per lo sviluppo di progetti aziendali, chi vi si affida per avere pacchetti scontati di corsi per i propri dipendenti, chi cerca talenti da assumere e sa di poter contare sull’affidabilità del corso. Nomi quali Fluentify, Mondo Convenienza, TeamSystem, Siemens, KFC o Bernabei già fanno parte dei brand in collaborazione con CorsoUX.it, attingendo così all’esperienza di un’organizzazione che sta formando in modo mirato e verticale questo tipo di professionalità.

Il 90% di coloro i quali concludono il corso, entro pochi mesi ha già trovato impiego come UX Designer; allo stesso modo per le aziende è questo il modo migliore per formare la propria forza lavoro, senza compromessi stringenti su orari e modalità, ma potendo contare su una qualità formativa tale da trovarsi in breve tempo nuove skill da spendere in nuovi progetti.

CorsoUX.it fa parte dell’istituto di formazione europeo in 3 lingue (spagnolo, inglese e italiano) denominato EULE Institute. Sarà un attestato finale a certificare la buona riuscita del corso, il superamento di tutte le prove previste e la maturazione delle competenze che fanno di un professionista un vero UX Designer. Da quel momento in poi una nuova porta è destinata ad aprirsi sul proprio futuro professionale, facendo dell’UX Design un nuovo campo di applicazione possibile e di CorsoUX.it il tramite ideale per approcciarvisi.

