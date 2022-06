Formula 1: calendario e live streaming del GP di Baku

Continua la bagarre della Formula 1 con una nuova tappa. Questa volta voleremo tutti in Azerbaijan, su uno dei circuiti più particolari del campionato. Il GP di Baku è attesissimo perché potrebbe offrire nuove sorprese e ribaltoni dell’ultimo giro.

Anche per questo weekend ci attende un programma fitto di appuntamenti se non vogliamo perderci neanche una delle programmazioni in vista. Le qualifiche riveleranno chi sarà ai primi posti sulla griglia di partenza e la gara permetterà a tutti i piloti di combattere per ottenere punti in classifica.

Ovviamente, anche questa tappa sarà trasmessa tramite Sky. Il colosso della Pay TV detiene i diritti della Formula 1 quindi, la gara, sarà visibile solo da chi ha un abbonamento attivo. Nondimeno esistono anche soluzioni in streaming che permettono di assistere al GP di Baku.

Occorre però provvedersi una buona VPN che permetta l’accesso ai Channels o, se per qualsiasi motivo vi trovate all’estero, fruire del vostro abbonamento anche fuori dall’Italia. La più consigliata per questo è NordVPN che offre server ottimizzati proprio per lo streaming così da aggirare le limitazioni geografiche delle piattaforme.

Formula 1 GP Baku: calendario completo di qualificazioni e gare

Prima di vedere dove e come poter vedere in streaming questo nuovo appuntamento della Formula 1, scopriamo insieme il calendario completo dei due momenti più importanti del GP di Baku in Azerbaijan, le qualifiche e le gare:

Sabato 11 giugno

10:40 conferenza stampa team (differita)

11:25 Sprint Race F2

12:45 Paddock Live

13:00 prove libere 3 F1

14:00 Paddock Live

15:15 skymotori

15:30 Paddock Live

16:00 qualifiche F1

17:15 Paddock Live

17:45 Paddock Live Show

18:30 qualifiche F1 – Differita su TV8

9:00 Feature Race F2

11:30 Drivers Parade F1

12:00 Paddock Live Gara

13:00 Gara F1

15:00 Paddock Live

15:30 Paddock Live – skymotori

17:00 Race Anatomy

18:00 Gara F1 – Differita su TV8

GP di Baku in streaming

Come puoi vedere il GP di Baku in streaming? Semplicemente collegandoti a uno dei servizi che detiene i diritti della Formula 1 appartenenti a Sky. Sono fondamentalmente tre le soluzioni disponibili in Italia:

Sky Go , l’applicazione che permette di portare sempre con sé l’abbonamento alla Pay TV;

, l’applicazione che permette di portare sempre con sé l’abbonamento alla Pay TV; NOW TV , la piattaforma di streaming live e on demand gestita da Sky;

, la piattaforma di streaming live e on demand gestita da Sky; TV8, attraverso il suo sito Web dedicato allo streaming.

Altrimenti, tramite NordVPN, è anche possibile collegarsi direttamente a una serie di Channels che trasmettono la programmazione della Formula 1 GP Baku. Ecco l’elenco completo e aggiornato di quelli disponibili:

ESPN 🇺🇸 (paid);

FuboTV 🇺🇸 (paid);

NBC Sports 🇺🇸 (free);

Sky Sports 🇬🇧(paid);

BBC Radio Iplayer 🇬🇧 (free);

TSN 🇨🇦 (paid);

RDS 🇨🇦 (free);

Kayo Sports 🇦🇺 (paid);

Fox Sport/Foxtel 🇦🇺 (paid);

10Play 🇦🇺, RTL 🇩🇪 (paid);

TV Now 🇩🇪 (paid);

ServusTV 🇦🇹 (free);

ORF 🇦🇹 (free);

SRF 🇨🇭 (free);

RTS 🇨🇭 (free);

Cosmote OTT 🇬🇷 (paid);

Alpha TV 🇬🇷 (free);

Duna TV 🇮🇹 (paid);

RaiPlay 🇮🇹 (free);

RTBF 🇧🇪 (free);

TV Globo 🇧🇷 (paid);

Canal+ 🇫🇷 (paid).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.