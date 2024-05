Formula 1 GP Miami, come guardare la gara in diretta streaming dall'estero

È tutto pronto per il weekend del GP di Miami di Formula 1. Le qualifiche per la Sprint sono in programma alle 18 di sabato (ora italiana) mentre alle 22 ci saranno le qualifiche. La gara, invece, è in programma alle 22 di domenica 5 maggio.

Per guardare in diretta streaming il GP di Miami di Formula 1 è possibile affidarsi al Pass Sport di NOW, che consente l’accesso a tutta l’offerta sportiva di Sky con un costo di 14,99 euro al mese per 12 mesi oppure di 24,99 euro al mese.

Chi si trova all’estero, può accedere a NOW e, quindi, guardare il GP di Miami in streaming ricorrendo a una VPN e accedendo a Internet utilizzando un server italiano, in modo da aggirare i blocchi geografici applicati all’accesso al servizio.

La VPN da utilizzare è NordVPN. Con l’offerta in corso, infatti, la VPN costa appena 3,09 euro al mese, attivando il piano biennale, con 3 mesi extra e 30 giorni di garanzia di rimborso integrale. Per accedere subito all’offerta basta visitare il sito di NordVPN.

Come vedere il GP di Miami dall’estero in streaming

Per guardare il GP di Miami di Formula 1 è sufficiente seguire una semplice procedura:

attivare il Pass Sport di NOW

attivare NordVPN e installare l’app sul proprio dispositivo

e installare l’app sul proprio dispositivo aprire l’app e selezionare un server italiano per avviare la connessione VPN

per avviare la connessione VPN collegarsi a NOW negli orari della diretta streaming per vedere il Gran Premio

Con l’offerta in corso, NordVPN ora costa 3,09 euro al mese. La promozione è legata all’attivazione del piano biennale con 3 mesi extra. Per accedere alla promozione basta premere sul box qui di sotto e scegliere la versione della VPN da attivare oggi. Per tutti i nuovi utenti c’è anche una gift card in regalo (utilizzabile su vari store, anche su Amazon) che può arrivare fino a 50 euro, in base alla versione scelta di NordVPN.