Formula 1 GP di Monaco: come guardare gratis la gara in streaming

Siamo arrivati al settimo appuntamento della Formula 1 2022. Come di consueto, tra i vari circuiti è giunto il momento di far tappa a una delle piste più ostiche del campionato. Stiamo parlando del GP di Monaco a Montecarlo.

I piloti dovranno fare molta attenzione su questo pericoloso circuito cittadino per non danneggiare la loro monoposto rischiando così di uscire fuori gara e senza punti per la classifica. Non importa il grado di esperienza o la bravura, basta una piccola distrazione o una minima esitazione per trovarsi fuori pista.

A primeggiare in classifica è Verstappen che sta collezionando ottimi risultati. Tuttavia, alle calcagna c’è Leclerc che non se l’è passata bene a causa del ritiro forzato nella precedente gara. L’instabilità della vettura era stata la causa che lo aveva messo fuori dai giochi. Ma ora avrà modo di potersi concedere una rivincita con la Ferrari.

Ricordiamo che anche questo appuntamento con la Formula 1 è possibile vederlo in live streaming. Tuttavia, se si vuole accedere ai contenuti gratuiti e se si vive all’estero, è necessario installare sul proprio dispositivo una VPN. Tra le tante disponibili, quella che consigliamo è NordVPN che integra tantissimi server ottimizzati proprio per lo streaming.

Formula 1: il calendario completo del GP di Monaco

Ovviamente il calendario di questa due giorni è fitto di gare. Prima che i semafori si accendano in pista, sarà necessario combattere durante le qualifiche del GP di Monaco. In questo modo i piloti potranno contendersi i primi posti sulla griglia di partenza. Vediamo quindi il fitto calendario per non perderci nemmeno uno dei momenti topici di questa tappa della Formula 1 2022:

Sabato 28 maggio

13:00 Libere 3

16:00 Qualifiche (live streaming)

18:30 Qualifiche (differita streaming)

15:00 Gara F1 (live streaming)

18:00 Gara F1 (differita streaming)

Come vedere gratis il GP di Monaco

Oltre a essere trasmesso tramite Sky in TV, il GP di Monaco della Formula 1 2022 sarà disponibile anche in live streaming. In Italia, detenendo i diritti Sky, si potranno vedere le gare tramite Sky Go, l’app in portabilità per chi è abbonato alla Pay TV, e NOW TV, la piattaforma streaming on demand gestita da Sky.

L’alternativa gratuita è TV8 che, in differita, trasmetterà sia le qualifiche e la gara tramite la pagina web dedicata sul suo sito ufficiale. Nondimeno, esistono dei Channels ai quali è possibile accedere solo con VPN. A questo punto, attivando NordVPN al costo di due caffè al giorno, potrai collegarti ai suoi server ottimizzati per lo streaming. Ecco l’elenco completo dei Channels per la Formula 1:

ESPN 🇺🇸 (paid);

FuboTV 🇺🇸 (paid);

NBC Sports 🇺🇸 (free);

Sky Sports 🇬🇧(paid);

BBC Radio Iplayer 🇬🇧 (free);

TSN 🇨🇦 (paid);

RDS 🇨🇦 (free);

Kayo Sports 🇦🇺 (paid);

Fox Sport/Foxtel 🇦🇺 (paid);

10Play 🇦🇺, RTL 🇩🇪 (paid);

TV Now 🇩🇪 (paid);

ServusTV 🇦🇹 (free);

ORF 🇦🇹 (free);

SRF 🇨🇭 (free);

RTS 🇨🇭 (free);

Cosmote OTT 🇬🇷 (paid);

Alpha TV 🇬🇷 (free);

Duna TV 🇮🇹 (paid);

RaiPlay 🇮🇹 (free);

RTBF 🇧🇪 (free);

TV Globo 🇧🇷 (paid);

Canal+ 🇫🇷 (paid).

