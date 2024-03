Fortnite è down (8 marzo 2024): cosa succede?

Fortnite è down: pomeriggio difficile per i server del titolo di Epic Games. Da ormai un paio d’ore, un problema insorto durante un intervento di manutenzione programmato per abilitare l’accesso ai nuovi contenuti del capitolo 5 della stagione 2 (Miti e mortali) ha messo fuori uso l’intera piattaforma, richiedendo più tempo rispetto a quanto previsto. La conferma dell’anomalia è giunta dal profilo ufficiale su X, con un post che non contiene buone notizie per i giocatori.

Hey everyone, we encountered an unexpected issue during our maintenance and we need to extend downtime at least 8 additional hours.

We apologize for making everyone wait longer than usual to drop into Chapter 5 Season 2 of Battle Royale. The team is working through this as… pic.twitter.com/gsu79mGMiJ

— Fortnite Status (@FortniteStatus) March 8, 2024