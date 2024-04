Gaming Week Amazon: il controller ufficiale Xbox è in SCONTO

Amazon ha messo in sconto il controller ufficiale Xbox, che puoi utilizzare sia su PC che su console, in occasione della Gaming Week. Il prezzo in offerta è di 50,99 euro, con tanto di spedizione Prime e di un codice che riceverai via email per avere il 33% di sconto su un abbonamento a PC Game Pass.

Controller ufficiale Xbox in sconto: le caratteristiche

Il controller in questione è l’ultima versione del pad ufficiale Xbox, la stessa che ha accompagnato il lancio di Xbox Series X. Il design aggiornato con superfici scolpite e una geometria raffinata offre un’esperienza di gioco più confortevole e precisa, mentre la speciale superficie di impugnatura ruvida e il D-pad ibrido assicurano una presa stabile e precisa.

Con l’app Accessori Xbox, puoi personalizzare il controller in base alle tue preferenze, assegnando i pulsanti nel modo che ritieni più comodo e funzionale per il tuo stile di gioco unico: inoltre, il jack per cuffie stereo da 3,5 mm ti consente di collegare facilmente cuffie compatibili per avere un’esperienza di gioco ancora più coinvolgente.

La tecnologia Xbox Wireless e Bluetooth ti consente di utilizzarlo su console Xbox, PC Windows e anche dispositivi mobile iOS e Android, dandoti in questo senso una totale versatilità. L’alimentazione è gestita da due batterie AA incluse nella confezione con una durata stimata fino a 40 ore.

Approfitta dell’offerta Amazon per la Gaming Week e portati a casa il controller ufficiale Xbox a soli 50,99 euro. Un’opportunità da non perdere.