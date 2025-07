Lies of P tra i giochi gratis di agosto per gli abbonati PS Plus

Puntuale come sempre accade alla fine di ogni mese, Sony ha annunciato i nuovi giochi gratis per gli abbonati PS Plus: il piatto forte è senza dubbio Lies of P. A questo giro, uno solo è proposto nella doppia versione PS5/PS4, mentre gli altri due arrivano dal catalogo della console di vecchia generazione.

PS Plus, i nuovi giochi gratis: c’è anche Lies of P

I tre giochi saranno disponibili per il download dal 5 agosto. Per poterli scaricare sarà necessario almeno la sottoscrizione alla formula Essential.

Lies of P (PS5)

Lies of P è un soulslike sviluppato e pubblicato da Neowiz Games nel 2023, ispirato a una fonte alquanto improbabile: le avventure di Pinocchio. Una sinistra interpretazione del classico senza tempo di Carlo Collodi in cui il burattino cerca di trovare Geppetto, attraverso un viaggio che lo porta a Krat, una città ispirata alla Belle époque in cui l’umanità ha lasciato spazio alla follia.

DazyZ (PS4)

Titolo di sopravvivenza per un massimo di 60 giocatori in contemporanea, DayZ è ambientato in un mondo post-apocalittico popolato da infetti inarrestabili e da altri superstiti. Non ci sono checkpoint né salvataggi, cadendo si perde tutto e bisogna ricominciare.

My Hero One’s Justice 2 | PS4

My Hero One’s Justice 2 è il sequel del grande successo My Hero One’s Justice. Bisogna sfruttare al meglio i Quirk dei personaggi per combattere all’interno di arene enormi.

Per riscattare e aggiungere alla propria raccolta i giochi gratis di luglio, Diablo IV, The King of Fighters XV e Jusant (un trio niente male) ci sarà tempo fino al 4 agosto.

Sony prosegue inoltre i festeggiamenti per il 15° anniversario di PlayStation Plus. Lo fa lanciando (sempre il 5 agosto) su un set speciale di avatar con titoli amatissimi dai fan come Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy, Diablo IV, God of War Ragnarök e Twisted Metal, disponibile senza costi aggiuntivi.