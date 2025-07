PS5 Digital con Black Ops 6: su Amazon in sconto a 100 euro in meno

La tua occasione per recuperare PlayStation 5 arriva in piena estate, così da essere già pronti per l’autunno. Il bundle che include la PS5 Slim Digital Edition con Call of Duty Black Ops 6 è in offerta su Amazon a soli 399,99 euro invece di 499,99. Un’occasione bomba che ti permette di goderti la console di ultima generazione con l’ultimo episodio della nota serie di sparatutto bellici.

All’interno della confezione troverai dunque la PlayStation 5 nella versione Slim Digital Edition, dal corpo più ridotto e compatto rispetto la versione base. La mancanza del lettore disco non deve spaventarti, perché potrai aggiungerlo in un secondo momento acquistandolo a parte come accessorio, risparmiando nel frattempo parecchio sull’acquisto della console.

Se invece non ne senti la necessità ancora meglio perché a meno di 400 euro ti porti a casa la console di ultima generazione Sony e già con un gioco incluso: Call of Duty Black Ops 6, lo spettacolare ultimo capitolo della serie Activision che ti offrirà divertimento sia in single player che multiplayer.

Con SSD da 1TB, controller DualSense, cavo USB-C e cavo HDMI già inclusi nella confezione, con questo bundle hai tutto ciò che ti serve per iniziare subito. Acquistalo ora a soli 399,99 euro invece di 499,99.