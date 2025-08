Battlefield 6 in preordine al minimo: Standard o Phantom?

Amazon ha avviato il preordine al minimo garantito di Battlefield 6, qui segnalato nella sua versione PS5. Il nuovo sparatutto in prima persona uscirà ufficialmente sul mercato il 10 ottobre, con l’obiettivo di ridefinire lo standard di riferimento per il genere FPS. Lo riceverai al day one senza spese aggiuntive. In più, se decidi di prenotarlo adesso sull’e-commerce, ogni eventuale sconto applicato fino al lancio sarà applicato in automatico prima di effettuare il pagamento.

Prenota il nuovo Battlefield 6 su Amazon e risparmia

La Standard Edition contiene il titolo completo e il bonus riservato al preordine, il pacchetto Tombstone con una skin soldato, un arma, il set di Plus XP Tombstone, una scheda utente, una mostrina e altro ancora. Sul fronte del gameplay, grazie a dinamiche delle armi e di movimento rivisitate, ogni colpo e ogni movimento avvengono in maniera più istintiva e precisa. Potrai cercare di raggiungere la vittoria come preferirai, nelle modalità iconiche su larga scala come Conquista, Sfondamento e Corsa, combattendo in località di tutto il mondo tra le quali figurano Il Cairo, Brooklyn, Gibilterra e molte altre. È il diciottesimo capitolo della serie e arriva dopo Battlefield 2042, pubblicato nel 2021. Scopri di più nella scheda del gioco.

Prenota subito Battlefield 6 per PS5 al prezzo di 79,99 euro. Volendo è disponibile anche la Phantom Edition a 109,99 euro che aggiunge contenuti esclusivi come Squadra Phantom, Gettone Battlefield Pro, Pacchetto arma Avvolto & Ombra esterna, Skin veicolo Chimera e altro ancora.

Si tratta del gioco su disco, in edizione fisica e non digitale. Sviluppato dalla software house DICE è pubblicato da Electronic Arts. Segnaliamo infine che, indipendentemente dalla versione scelta, è prevista la consegna gratuita. Vendita e spedizione sono gestite da Amazon.