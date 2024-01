Fortnite tornerà su iOS in Europa nel 2024

Epic Games riporterà Fortnite su iOS, in Europa, nel corso del 2024. L’annuncio è giunto quasi in concomitanza con quello di Apple che anticipa l’introduzione di importanti modifiche alle sue piattaforme, pensate per adeguarle a quanto previsto dal Digital Markets Act, in vigore nel vecchio continente a partire dall’inizio di marzo.

Epic Games sta per riportare Fortnite su iOS

Il titolo sarà distribuito attraverso lo store ufficiale della software house, al debutto su iPhone e iPad nel corso dei prossimi mesi. La notizia non poteva che essere celebrata dallo sviluppatore con uno stile irriverente, lo stesso che, fin dall’inizio, ha contraddistinto i toni della battaglia legale tra le parti. In questo caso, è stato pubblicato un breve filmato con una banana che osserva la mela morsicata e le sue mosse.

Remember Fortnite on iOS? How bout we bring that back. Later this year Fortnite will return in Europe on iOS through the @EpicGames Store.

(shoutout DMA – an important new law in the EU making this possible). @Apple, the world is watching. pic.twitter.com/VdHWTe8i1c — Fortnite (@FortniteGame) January 25, 2024

La battaglia reale legale non è finita

Tutto finito, dunque? Si è di fronte a una vittoria su tutta la linea per i creatori del battle royale e a una totale disfatta per Apple? Non proprio, secondo Tim Sweeney, fondatore e CEO di Epic Games, che in un intervento su X esprime le proprie perplessità in merito a quanto annunciato dal gruppo di Cupertino, definendolo un nuovo subdolo esempio di conformità dannosa , potenzialmente lesivo di quanto previsto dal Digital Markets Act.

Apple's plan to thwart Europe's new Digital Markets Act law is a devious new instance of Malicious Compliance. They are forcing developers to choose between App Store exclusivity and the store terms, which will be illegal under DMA, or accept a new also-illegal anticompetitive… — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) January 25, 2024

Il motivo? Apple forzerebbe gli sviluppatori a scegliere tra una pubblicazione esclusiva attraverso la sua piattaforma, accettandone tutti i termini di servizio, e uno schema ritenuto anticoncorrenziale caratterizzato da commissioni versate per i download generati e sui pagamenti non processati direttamente.