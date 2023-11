Amazon Luna: i primi giochi gratis con Prime

La scorsa settimana, Amazon Luna ha fatto il suo debutto ufficiale in Italia, portando nel nostro paese un nuovo servizio dedicato al cloud gaming. Oltre alla formula premium proposta a 9,99 euro al mese con numerosi extra, è accessibile anche con abbonamento Prime senza costi ulteriori: coloro in possesso della sottoscrizione possono iniziare subito divertirsi con alcuni giochi gratis.

Giochi gratis con Prime sul cloud di Amazon Luna

Nel dettaglio, i titoli messi a disposizione dei clienti Prime sono la simulazione motociclistica RIDE 4, l’arcade racing Trackmania, l’avventura ENCODYA, l’edizione per il decimo anniversario di Q.U.B.E., il puzzle isometrico Tiny Lands, il particolare cooperativo Get Packed: Couch Chaos e l’immortale Fortnite. Come iniziare subito? Non bisogna far altro che recarsi sulla piattaforma all’indirizzo luna.amazon.it oppure passando da Prime Gaming, seguendo questi passi.

Visitare la homepage di Prime Gaming;

selezionare la voce “Giochi in cloud”

fare click su “Gioca su Luna” in corrispondenza del titolo da lanciare.

È possibile accedere ad Amazon Luna da quasi tutti gli schermi: computer, smartphone, tablet, televisori (Samsung e LG) e dispositivi multimediali come le Fire TV Stick. L’interazione può avvenire attraverso il controller wireless ufficiale o qualsiasi altra periferica, Bluetooth oppure cablata. L’unico requisito richiesto è una connessione da almeno 10 Mbps, necessaria per una comunicazione senza ritardi eccessivi con i server sul cloud. I risultati migliori si ottengono con una linea in fibra. Per saperne di più rimandiamo all’approfondimento dedicato che abbiamo pubblicato su queste pagine.

Come si legge nelle schede dei giochi gratis offerti in questo momento, rimarranno a disposizione fino all’1 dicembre. Poi, saranno sostituiti da altri titoli, non ancora resi noti. Il lancio della piattaforma in Italia è in linea con gli obiettivi della nuova visione del gruppo in merito ai progetti legati al gaming.

