Fotocamera digitale per i bambini in vacanza: solo 13€

In partenza per la vacanza con la famiglia? Perché non dare ai più piccoli una fotocamera digitale utile a salvare i loro ricordi, magari per poi stamparli ed esporli nella cameretta? Molto meglio rispetto a uno smartphone. Grazie a una promozione Amazon disponibile in questo momento la spesa è davvero contenuta: solo 13,96 euro.

Ricordi dalla vacanza: una fotocamera digitale per i bambini

Ecco quali sono le sue caratteristiche principali: possibilità di acquisire scatti personalizzati con 28 tipi di adesivi e cornici, modalità Time Lapse e conto alla rovescia, zoom 8x, display a colori da 2 pollici, acquisizione video e comandi semplici. La confezione include una scheda da 32 GB per il salvataggio delle immagini e dei filmati. Non mancano nemmeno tre giochi integrati tra cui Tetris e Snake. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

La custodia protettiva antiurto protegge dalle cadute accidentali. Oggi hai la possibilità di acquistare questa fotocamera digitale per bambini al prezzo finale di soli 13,92 euro grazie al forte sul prezzo di listino attivabile inserendo il codice B54MMDJ7 all’atto del pagamento. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio per gli abbonati Prime.

