Fox Sports a soli 3,65 € al mese! Come fare

In molti sapranno che non è possibile guardare Fox Sports fuori dalle aree consentite. Le quali sono Stati Uniti, Asia, Australia, America Latina e Brasile. Quindi, se sei abbonato per un determinato paese, potrai guardare la rete entro i suoi confini nazionali e non in tutto il mondo.

Ma un modo per guardare Fox Sports ovunque ci si trovi ci sarebbe: modificare il tuo indirizzo IP tramite una VPN.

Vediamo i passaggi da seguire e il miglior servizio da utilizzare.

Come guardare Fox Sports ovunque nel Mondo

Per fortuna, è possibile guardare il tuo sport preferito in modo facile e veloce con l’aiuto di una VPN (Rete Privata Virtuale).

Una VPN, infatti, consente di guardare tutti gli sport su iPhone, smartphone Android, tablet, laptop, Chromecast, Amazon Firestick e Smart TV. A prescindere dalla propria geolocalizzazione.

Ecco i passaggi da seguire:

Registrati a un servizio VPN. Noi ti consigliamo NordVPN Installa il software VPN e accedi Seleziona il server VPN corretto in base al tuo abbonamento Fox Sports Migliore VPN per guardare Fox Sports ovunque

Detto come fare, vediamo qual è il miglior servizio da utilizzare.

Migliore VPN per guardare Fox Sports

Guardare Fox Sports implica che tu vada online con uno specifico indirizzo IP.

Questo indirizzo IP contiene la tua posizione, quindi mostra che stai accedendo a internet da una determinata località. È dall’indirizzo IP che i servizi come Fox Sports vedono dunque dove ti trovi e, di conseguenza, bloccano l’accesso ai loro contenuti se necessario.

A nostro avviso, ma migliore soluzione è NordVPN. Otterrai protezione della tua identità e dei tuoi dati sensibili, restando al sicuro online. Ottieni 2 anni del miglior servizio VPN con uno sconto del (68%) a 3,29 €/mese.

Un servizio VPN online ti fornisce un tunnel sicuro e crittografato per il flusso del traffico online. Nessuno può vedere attraverso il tunnel e accedere ai tuoi dati Internet.

NordVPN è la migliore VPN se si vuole essere tranquilli quando si usa una rete Wi-Fi pubblica. Si accederà in modo sicuro alle informazioni personali o ai file di lavoro, giacché crittografa la tua connessione Internet e mantieni privata la cronologia di navigazione.

Acquista una VPN online per nascondere il tuo indirizzo IP e ottenere privacy e sicurezza online.

Esiste un'app NordVPN per Windows, macOS, iOS, Android e Linux. Inoltre, puoi trovare estensioni proxy cifrate per Chrome, Firefox ed Edge.

Scopri tutti i vantaggi di NordVPN accedendo da questo link!