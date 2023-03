Framework Laptop 16: nuovo notebook modulare

L’azienda californiana ha annunciato un nuovo notebook modulare che si aggiunge al modello da 13 pollici e al Chromebook. Il Framework Laptop 16 eredita molte caratteristiche dal Framework Laptop 13, ma offre anche la possibilità di aggiornare la scheda video. Per il modello da 13 pollici è inoltre disponibile un processore AMD. Tutta la documentazione verrà pubblicata su GitHub.

Framework Laptop 16: si aggiorna anche la GPU

Il Framework Laptop 16 potrà essere ordinato nei prossimi giorni, mentre le spedizioni inizieranno a fine 2023. Non sono note le specifiche (l’azienda promette prestazioni elevate), ma sono state illustrate le novità modulari. La prima riguarda l’input. È possibile utilizzare una tastiera standard (al centro) oppure aggiungere un tastierino numerico (a destra o sinistra). Invece della tastiera è possibile anche aggiungere un display secondario.

Molti moduli di input sono basati sul microcontroller RP2040 di Raspberry Pi. Grazie al design open source è possibile realizzare qualsiasi modulo. Il nuovo Expansion Bay consente invece di sostituire la scheda video. L’interfaccia è PCI Express x8, quindi l’utente può inserire anche due SSD in formato M.2.

Ci sono infine tre moduli Expansion Card per le porte, uno dei quali aggiunge il jack audio da 3,5 millimetri (in precedenza non rimovibile). Su GitHub è disponibile la documentazione dei moduli. Il Marketplace sarà in futuro aperto anche ai moduli di terze parti.

Framework Laptop 13 anche con CPU AMD

Il Framework Laptop 13 è stato invece aggiornato. Gli utenti possono ora acquistare la versione con processore Intel Core i5-1340P, i7-1360P o i7-1370P. Per la prima volta sono disponibili anche processori AMD, ovvero quelli della serie Ryzen 7040 che supportano la memoria DDR5.

L’azienda californiana ha infine aggiunto al catalogo una batteria da 61 Wh che può essere installata in ogni notebook dopo un aggiornamento del firmware.

A partire dall’estate, i Framework Laptop saranno disponibili anche in Italia, Belgio, Spagna e Taiwan.