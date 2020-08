Frances Allen (1932-2020), vinse il Premio Turing

È scomparsa nei giorni scorsi Frances Elizabeth Allen, la prima donna insignita del Premio Turing nel 2006 per il contributo fornito nell’evoluzione delle tecniche di compilazione del codice. La prima donna a ottenere il riconoscimento. Originaria di un piccolo paese nello stato di New York, si è spenta martedì 4 agosto, ma la notizia è circolata solo nel fine settimana, affidata da un pronipote alla stampa d’oltreoceano.

Frances E. Allen si è spenta all’età di 88 anni

Aveva 88 anni. Docente tra il 1970 e il 1973, ha trascorso la totalità della propria carriera in IBM. Ha collaborato anche con la National Security Agency al progetto Harvest e alla definizione del linguaggio di programmazione Alpha.

La sua visione e il suo lavoro si sono rivelati di fondamentale importanza per i progressi ottenuti nel campo dell’ottimizzazione del codice e del calcolo parallelo. Qui sotto un’immagine scattata in occasione di un suo intervento del 2011 al Computer History Museum di Mountain View, in California, per l’inaugurazione della mostra intitolata Revolution.

Sempre per il gruppo di Armonk ha preso parto al team impegnato sulla realizzazione dell’architettura destinata al supercomputer Blue Gene. È stata inoltre introdotta nella Women in Technology International Hall of Fame.