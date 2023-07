FreeGrabApp permette di scaricare film gratis da Netflix

Da quando Netflix ha fermato la condivisione delle password molti utenti si sono volti contro la piattaforma di streaming di film e serie TV criticando il modello di business dell’azienda, il quale punta sempre di più all’acquisire nuovi clienti per produrre contenuti di alta qualità e compensare a dovere i loro creatori, sostenendo così il servizio. Non tutti condividono questa visione, compresi alcuni sviluppatori di software di terze parti che, recentemente, sono riusciti a realizzare una nuova applicazione che permette di scaricare film gratuitamente da Netflix.

Netflix investe notevoli risorse nell’implementazione di misure di sicurezza per proteggere i propri contenuti dalla distribuzione non autorizzata. Ciononostante, a volte le tecnologie adottate per impedire il download e la registrazione delle trasmissioni in streaming riescono ad aggirare tali limiti, tentando migliaia di persone a commettere un illecito violando il copyright, effettuando pertanto pirateria.

A oggi Netflix continua a cercare di bloccare la diffusione di tali servizi; eppure, in rete si diffondono anche cloni a macchia d’olio.

Recentemente ha fatto scalpore il caso di FreeGrabApp, un’applicazione software (scaricabile anche dal Windows Store) che consente agli utenti di scaricare contenuti da varie piattaforme online, inclusi servizi di streaming come Netflix, Amazon Prime Video, Hulu e altri. Il servizio ha un suo sito ufficiale e opera in un modo molto semplice: una volta scaricato sul proprio computer, basta ottenere il link del video o del film di cui si desidera effettuare il download, scegliere la qualità del filmato e attendere che il processo si completi. Dopo una prima prova è necessario acquistare la licenza per un anno.

L’app ha recentemente visto anche la nascita di siti Web che promettono di consegnarla gratuitamente in mano agli utenti, diffondendo in realtà malware sui dispositivi bersaglio dove il programma viene installato. Insomma, si tratta del classico servizio al limite della legalità, desiderato e cercato da molti, ma anche clonato per scopi malevoli.

Non solo, quindi, si corre volontariamente il rischio di accedere gratuitamente a contenuti premium senza considerare le implicazioni legali ed etiche associate a questa attività, ma non si valuta con attenzione il pericolo dei malware. Gli esperti di cybersicurezza lo sanno molto bene e, per questa ragione, recentemente hanno segnalato di prestare molta attenzione a tali servizi evitando di scaricarli, sia per evitare ripercussioni legali, sia per non incorrere in potenziali danni al sistema e ai dati personali.