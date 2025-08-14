 In cucina con la friggitrice ad aria smart di Xiaomi: è in sconto
Ti segnaliamo un'offerta molto interessante sulla friggitrice ad aria smart di Xiaomi: approfittane ora e risparmia sull'acquisto.
Ti segnaliamo un'offerta molto interessante sulla friggitrice ad aria smart di Xiaomi: approfittane ora e risparmia sull'acquisto.

È in sconto a soli 49,99 euro con questa offerta su eBay: Xiaomi Smart Air Fryer 4.5L è la friggitrice ad aria che ti permetterà di preparare piatti sani e gustosi, con un tocco smart grazie alle tante funzionalità integrate. Approfittane prima del sold out, la riceverai a casa in pochi giorni.

Compra la friggitrice Xiaomi in offerta

Xiaomi Smart Air Fryer 4.5L è in offerta su eBay

Come si intuisce dal nome, ha una capacità di 4,5 litri e una potenza di 1.500W. Unisce versatilità e praticità per preparare piatti croccanti e leggeri con un uso minimo di olio. La circolazione d’aria calda a 360 gradi assicura cotture uniformi, mentre la griglia rimovibile consente di cucinare due alimenti contemporaneamente, ottimizzando tempo e spazio. Il controllo smart tramite Wi-Fi e applicazione permette di gestire ogni funzione da remoto, accedere a ricette preimpostate e monitorare il processo in tempo reale, mentre il display OLED rende semplici regolazioni e programmazioni, anche fino a 24 ore in anticipo. Grazie all’ampio intervallo di temperatura da 40 °C a 200 °C, può friggere, scongelare, essiccare, fermentare e persino cuocere al forno. Al suo interno c’è il cestello antiaderente, facile da pulire. Completa la dotazione il supporto all’Assistente Google. Dai uno sguardo alla pagina dedicata sul marketplace per altre informazioni.

La friggitrice ad aria Xiaomi Smart Air Fryer 4.5L

Si tratta di un’offerta proposta dal venditore professionale italiano FABIO STORE, uno dei più conosciuti e apprezzati su eBay, con all’attivo oltre 188.000 feedback positivi al 100% ricevuti dai clienti.

Compra la friggitrice Xiaomi in offerta

Ordina adesso la friggitrice ad aria smart di Xiaomi (modello Smart Air Fryer 4.5L da 4,5litri) per riceverla direttamente a casa tua con la spedizione gratuita, entro pochi giorni. Se sei interessato ti consigliamo di metterla subito nel carrello: non sappiamo quante siano le unità disponibili e potrebbero andare esaurite in fretta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 14 ago 2025

