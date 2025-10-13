 Friggitrice ad aria con Wi-Fi: quella di Xiaomi è in forte sconto
La friggitrice ad aria smart di Xiaomi, dotata di connettività Wi-Fi, è in forte sconto su eBay: non lasciarti sfuggire l'occasione.
La friggitrice ad aria smart di Xiaomi, dotata di connettività Wi-Fi, è in forte sconto su eBay: non lasciarti sfuggire l'occasione.

Metti in cucina una friggitrice ad aria intelligente con il forte sconto sul modello Xiaomi Smart Air Fryer 4.5L. È disponibile in questo momento su eBay, ma non sappiamo fino a quando (potrebbe andare sold out in fretta). Dotata di connettività Wi-Fi, può essere programmata e controllata anche attraverso un’applicazione su smartphone. Sulla parte frontale c’è un display interattivo sensibile al tocco. Tra le altre funzionalità hi-tech incluse figura anche il controllo vocale tramite Assistente Google.

Lo sconto dedicato a Xiaomi Smart Air Fryer 4.5L

È un modello multifunzione che può essere utilizzato per frittura ad aria, cottura alla griglia, cottura al forno, scongelamento e fermentazione, anche per far lo yogurt, frutta e carne essiccata. Il sistema di riscaldamento a convenzione del cestello permette di cucinare senza dover girare le pietanze, con temperature fino a 200 °C, scegliendo tra ricette preimpostate oppure agendo su ogni singolo parametro. Il rivestimento antiaderente permette lavaggio e pulizia senza sforzo, non manca nemmeno lo spegnimento automatico all’apertura, tramite controllo con microinterruttore. Scopri di più nella pagina dedicata.

Da listino sul sito ufficiale costerebbe 69,99 euro, ma grazie al forte sconto che ti segnaliamo qui la puoi acquistare al prezzo di soli 49,99 euro. Non c’è bisogno di inserire coupon o codici promozionali, la riduzione della spesa è applicata in automatico. Come scritto in apertura, non sappiamo quante siano le unità in vendita, potrebbero risultare esaurite da un momento all’altro.

L’offerta è proposta da FABIO STORE, uno dei venditori professionali italiani più conosciuti e apprezzati su eBay, con all’attivo quasi 190.000 feedback positivi al 100%. Puoi dunque comprare in tutta serenità. C’è anche la spedizione gratuita con la consegna a domicilio prevista già entro un paio di giorni se effettui l’ordine adesso.

13 ott 2025

