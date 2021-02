FRITZ!Box 7530, ottimo router in offerta su Amazon

In attesa dell’arrivo della banda ultra larga (FTTH), gli utenti costretti ad utilizzare una connessione ADSL o VDSL possono acquistare l’ottimo router FRITZ!Box 7530 di AVM, sfruttando l’offerta di Amazon. Il gigante dell’e-commerce propone il dispositivo al prezzo di 109,99 euro.

FRITZ!Box 7530, top router in sconto

Il FRITZ!Box 7530 è la scelta ideale per le connessioni ADSL/VDSL con velocità massima di 300 Mbps (profilo 35b). Oltre alla porta FON (RJ11) per il collegamento del telefono fisso, il dispositivo integra anche una base DECT che supporta fino a sei cordless, quindi può perfettamente sostituire i router forniti dagli operatori telefonici, spesso di qualità inferiore (e a pagamento).

Il router funziona anche come centralino IP, segreteria telefonica e fax. Grazie alla FRITZ!App è possibile usare lo smartphone per effettuare chiamate sulla rete fissa. Oltre alle porte ADSL/VDSL e FON, sul retro ci sono quattro porte Gigabit Ethernet, mentre sul lato sinistro c’è una porta USB per il collegamento di modem LTE, stampanti e pen drive.

L’access point WiFi supporta gli standard 802.11b/g/n/ac con velocità massima di 866 Mbps. Altre caratteristiche di rilievo sono: firewall SPI, VPN e media server DNLA/UPnP AV. Il sistema operativo è l’ottimo FRITZ!OS con interfaccia in italiano. La garanzia è di cinque anni. Il FRITZ!Box 7530 può essere acquistato su Amazon a 109,99 euro, invece di 149,99 euro (sconto del 27%).