FTX: Sam Bankman-Fried arrestato alle Bahamas

Sam Bankman-Fried, l’ex CEO dell’exchange FTX che ha dichiarato fallimento a inizio novembre (e di Alameda Research), è stato arrestato alle Bahamas in conseguenza a una specifica richiesta inoltrata alle autorità dagli Stati Uniti. A renderlo noto è la Royal Police Force locale. Per lui, fino a qualche settimana fa considerato uno dei guru del mondo crypto, si prospetta l’estradizione negli Stati Uniti.

Il crollo della piattaforma, con una bancarotta valutata decine di miliardi di dollari, ha avuto impatto su un totale pari a oltre un milione di investitori. In quel di Washington, il Dipartimento di Giustizia ha in più occasioni sottolineato la volontà di approfondire la questione, arrivando ad attribuire a SBF e ai suoi collaboratori le responsabilità di quanto accaduto.

USA Damian Williams: Earlier this evening, Bahamian authorities arrested Samuel Bankman-Fried at the request of the U.S. Government, based on a sealed indictment filed by the SDNY. We expect to move to unseal the indictment in the morning and will have more to say at that time.

— US Attorney SDNY (@SDNYnews) December 12, 2022