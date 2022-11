FTX, interviene anche Consob: sospensione in tutta UE

Attraverso un comunicato diffuso oggi, Consob rende noto che la sospensione dell’autorizzazione concessa al ramo europeo di FTX (FTX EU LTD, in passato K-DNA Financial Services LTD), avvenuta in data 11 novembre a Cipro per volontà di CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission), è da ritenersi valida per tutto il territorio europeo. Di conseguenza, la società non può continuare a svolgere operazioni con i clienti già acquisiti, se non per restituire loro quanto depositato e dovuto.

Consob sul caso FTX: sospensione in tutte Europa

Niente più trading per coloro già iscritti, dunque. La piattaforma non ha nemmeno la facoltà di aprire nuove posizioni. Ecco quanto si legge nel testo dell’autorità italiana.

Durante tutto il periodo di sospensione dell’autorizzazione, l’impresa non può svolgere servizi di investimento nei confronti della clientela, né può eseguire nuove operazioni con la clientela, fatte salve eventuali richieste di restituzione delle disponibilità e di strumenti finanziari, né può accettare nuova clientela.

Ricordiamo che FTX è stata protagonista nei giorni scorsi di un’ennesima pagina nera per il 2022 delle criptovalute, arrivando a presentare istanza di fallimento negli Stati Uniti.

La vicenda ha trascinato verso il basso tutti i più importanti asset del settore, incluso Bitcoin, sceso sotto la soglia dei 17.000 dollari.

Su quanto accaduto è intervenuto anche Elon Musk, ovviamente via Twitter, affermando che, secondo il suo punto di vista, BTC ce la farà, ma potrebbe essere un lungo inverno . Il riferimento è ovviamente al cosiddetto Crypto Winter, il periodo nero dell’ecosistema che ha avuto inizio nella scorsa primavera. Anche il numero uno dell’exchange Binance, Changpeng “CZ” Zhao, ha condiviso la propria visione dal palco del B20 Summit Indonesia 2022, seppur senza fare esplicito riferimento al caso.

