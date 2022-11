CZ di Binance sul futuro delle criptovalute

Oggi, in occasione dell’evento B20 Summit Indonesia 2022 (parte del G20 Summit), il numero uno di Binance è salito sul palco per condividere la propria opinione e visione in merito alle sfide che interessano il mondo delle criptovalute. L’intervento non può che essere direttamente collegato a quanto sta accadendo nel settore, scosso negli ultimi giorni dal crollo di FTX e già provato negli ultimi mesi dagli effetti del cosiddetto Crypto Winter.

Criptovalute: la parola a CZ di Binance

Il suo può essere interpretato come un appello alla collaborazione fra tutte le realtà che compongono l’ecosistema, finalizzata alla definizione di quelli che sono rappresentati come “standard solidi”. Riportiamo di seguito in forma tradotta le parole di Changpeng “CZ” Zhao.

Chiunque operi nel settore crypto ha la responsabilità di proteggere gli utenti. Il nostro auspicio è che gli attori della industry possano collaborare per raccogliere opinioni e stabilire standard solidi. Considerati gli eventi dell’ultimo anno, Binance crede nell’importanza di sviluppare linee guida comuni. Per questo cercheremo di riunirci con gli altri player, per dare vita a standard commerciali comuni. Tutti dobbiamo aumentare la trasparenza e lavorare a stretto contato con le autorità di regolamentazione per rendere il settore più robusto.

Sono citate anche le autorità, comunque già al lavoro da tempo su regole e leggi ad hoc, così da poter colmare quel che fino a oggi è stato possibile descrivere come un sostanziale gap normativo.

L’Europa, tra le altre cose, è impegnata per far sì che l’attività degli exchange possa evolvere nel nome della tracciabilità, così da scongiurare i rischi legati a qualsiasi potenziale abuso, in primis quelli inerenti alle attività di riciclaggio.

