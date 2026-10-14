 Fujifilm instax SQUARE 2 è la nuova istantanea con filtri integrati
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Fujifilm instax SQUARE 2 è la nuova istantanea con filtri integrati

La nuova fotocamera istantanea Fujifilm instax SQUARE 2 introduce un selettore con tre impostazioni per dare atmosfera alle immagini.
Fujifilm instax SQUARE 2 è la nuova istantanea con filtri integrati
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La nuova fotocamera istantanea Fujifilm instax SQUARE 2 introduce un selettore con tre impostazioni per dare atmosfera alle immagini.
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C’è da segnalare una new entry nel catalogo di fotocamere istantanee di Fujifilm: è il modello instax SQUARE 2. Presentata solo poche settimane dopo l’arrivo della instax Pal 2, che propone invece una digitale vecchio stile, è un’analogica che stampa direttamente foto su pellicola in formato quadrato, nelle dimensioni 62×62 millimetri. Il tempo di sviluppo stimato è di circa 90 secondi, a seconda della temperatura.

Fujifilm instax SQUARE 2 con Mood Filter Switch

Ha in dotazione il controllo automatico dell’esposizione e del flash, ma la vera novità è un’altra e si chiama Mood Filter Switch. Come suggerisce il nome stesso, si tratta di un selettore posizionato sulla parte frontale che permette di scegliere fra tre filtri diversi: Warm per conferire una tonalità calda allo scatto, Cool per uno stile più freddo (tendente al blu) oppure Spento per non alterare l’illuminazione naturale dell’ambiente.

Altre caratteristiche degne di nota sono la forma arrotondata del design con il logo inciso in rilievo, l’impugnatura ruvida studiata per adattarsi alla mano, le tre modalità di scatto selezionabili ruotando la ghiera dell’obiettivo (Landscape, Standard e Close-up) e lo specchio selfie utile per inquadrarsi nel migliore dei modi prima di un autoritratto.

La nuova Fujifilm instax SQUARE 2 è disponibile in tre colorazioni: Misty white, Slate blue e Brick red. È in vendita al prezzo di 119,95 dollari negli Stati Uniti (quello italiano sarà ufficializzato domani). Chiudiamo con le parole di Bing Liem, Presidente della divisione Imaging di FUJIFILM North America Corporation.

I nostri prodotti instax SQUARE hanno sempre offerto quello stile classico e quella simmetria che molti fotografi di fotografia istantanea ricercano nei loro scatti. Né troppo grande né troppo piccola: una nuova opzione di fotocamera SQUARE era richiesta da tempo dai nostri consumatori; siamo quindi entusiasti di proporla con un look completamente rinnovato e funzionalità inedite per la nostra linea SQUARE.

Fonte: Fujifilm

Pubblicato il 14 ott 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
14 ott 2026
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