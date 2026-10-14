Fujifilm instax SQUARE 2 è la nuova istantanea con filtri integrati

C’è da segnalare una new entry nel catalogo di fotocamere istantanee di Fujifilm: è il modello instax SQUARE 2. Presentata solo poche settimane dopo l’arrivo della instax Pal 2, che propone invece una digitale vecchio stile, è un’analogica che stampa direttamente foto su pellicola in formato quadrato, nelle dimensioni 62×62 millimetri. Il tempo di sviluppo stimato è di circa 90 secondi, a seconda della temperatura.

Fujifilm instax SQUARE 2 con Mood Filter Switch

Ha in dotazione il controllo automatico dell’esposizione e del flash, ma la vera novità è un’altra e si chiama Mood Filter Switch. Come suggerisce il nome stesso, si tratta di un selettore posizionato sulla parte frontale che permette di scegliere fra tre filtri diversi: Warm per conferire una tonalità calda allo scatto, Cool per uno stile più freddo (tendente al blu) oppure Spento per non alterare l’illuminazione naturale dell’ambiente.

Altre caratteristiche degne di nota sono la forma arrotondata del design con il logo inciso in rilievo, l’impugnatura ruvida studiata per adattarsi alla mano, le tre modalità di scatto selezionabili ruotando la ghiera dell’obiettivo (Landscape, Standard e Close-up) e lo specchio selfie utile per inquadrarsi nel migliore dei modi prima di un autoritratto.

La nuova Fujifilm instax SQUARE 2 è disponibile in tre colorazioni: Misty white, Slate blue e Brick red. È in vendita al prezzo di 119,95 dollari negli Stati Uniti (quello italiano sarà ufficializzato domani). Chiudiamo con le parole di Bing Liem, Presidente della divisione Imaging di FUJIFILM North America Corporation.