Funzioni VPN: quali sono le più interessanti?

Quando si parla di VPN, si fa riferimento a uno strumento preciso, in grado di filtrare l’indirizzo IP e il traffico in entrata/uscita di un utente.

Affidandosi agli strumenti più avanzati del settore però, l’app adottata offre anche altre integrazioni da non sottovalutare. Si parla di funzioni che offrono maggiore protezione o rendono comunque più piacevole e sicura la navigazione con la VPN attiva.

In questo senso, quali sono le funzionalità più diffuse e più utili?

Tra di esse, possiamo citare senza ombra di dubbio gli adblocker e i sistemi simili. Questi sono in grado di bloccare pubblicità e banner molesti che spesso si presentano online.

Dagli adblocker ai sistemi di killswitch: tutte le funzioni VPN più diffuse

L’altrettanto diffusa funzione nota come killswitch, offre una sicurezza aggiuntiva in caso di VPN disattivata improvvisamente. In tal senso, questa interviene bloccando la connessione in maniera decisa se, per qualche motivo, la Virtual Private Network smette di funzionare.

Ottime aggiunte, in questo senso, sono apprezzabili anche i sistemi che permettono di gestire una white list. In tal senso, per esempio, è possibile creare eccezioni al filtraggio della connessione quando si utilizzano app di home banking o simili.

Le funzioni appena citate, così come tante altre, sono molto diffuse tra i vari provider che si occupano del settore. Non tutti però, sono in grado di offrire praticamente tutte.

Surfshark, in tal senso, è una delle VPN che offre un numero e una qualità maggiore. Tra di esse è possibile citare l’ottima funzione CleanWeb, capace di rendere la rete un luogo più pulito, senza annunci pubblicitari, tracker, malware e senza rischi di attacchi phishing.

Il sistema noto come Bypasser invece, permette di gestire al meglio le white list, mentre il DNS privato e la protezione contro la perdita di dati sono altre funzioni vantaggiose, non sempre rese disponibili da tutte le VPN.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.