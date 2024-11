Fwupd 2.0.2 aggiunge il supporto per ASUS ROG Ally e Pi Pico

Fwupd 2.0.2 è l’ultima versione del software per Linux destinato all’aggiornamento dei firmware dei dispositivi, rilasciata da poco. A partire dalla 2.0.2 il programma è ora in grado di supportare la console portatile ASUS ROG Ally e anche la scheda SBC Raspberry Pi Pico, insieme ad altre novità.

Fwupd 2.0.2 supporta ora ASUS ROG Ally e Raspberry Pi Pico

Tra le novità principali di Fwupd 2.0.2, come accennato prima, c’è il supporto per nuovi dispositivi tra cui spiccano ASUS ROG Ally e Raspberry Pi Pico, oltre agli integrati Google GID8, j5create USB-C JCD373, Logitech Sight, MNT Pocket Reform, Netprisma LCUR57 e FCUN69, Parade PS188, Quectel DFOTA, SteelSeries Nova 5 e Telink DFU-HID.

Oltre a ciò, viene aggiunto il supporto per il controllo della configurazione hardware AMD MSR (Machine Status Register), insieme a quello per l’emulazione di dispositivi solo enumerati, in modo da ampliare i test, il supporto per il passaggio di un file JSON per l’emulazione invece di ZIP e nuovi comandi “get-version-formats” e “vercmp” per fwupdtool.

Fwupd 2.0.2 aggiunge poi ulteriori controlli di versione per AMD Sinkclose, insieme alla verifica della funzione “getpid()”, in modo da controllare che restituisca un valore corretto che consenta di rilevare errori minimali, la verifica per la dimensione del firmware VLI USB3 prima della cancellazione, la possibilità di analizzare correttamente il controller ThunderBolt NVM, nonché di non consentire gli aggiornamenti DBX su Samsung Galaxy Book2 360.

D’ora in avanti, il software non creerà più voci d’archivio con dimensione zero quando vengono caricati determinati archivi ZIP e vengono poi ora salvati i nomi usb.ids e pci.ids nel database quirk.

Tra i bug corretti con Fwupd 2.0.2 c’è un avviso critico durante l’analisi di un file ELF corrotto, oltre a piccole perdite di memoria durante il controllo dello stato di “algoltek-usb” e la scrittura del firmware telink-dfu, oltre a una regressione del sondaggio eMMC e molto altro che è stato elencato nella lista di cambiamenti ufficiale, disponibile su GitHub, da dove è anche possibile scaricare la nuova versione per il proprio sistema.